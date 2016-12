MALGRÉ LEUR ÉLIMINATION À DOMICILE FACE AU PARADOU AC Un grand bravo aux Khenchelis de l'USMK

Par Bachir BOUTEBINA -

Un match qui a tenu toutes ses promesses entre l'USMK et le Paradou AC, tout au long d'une rencontre qui a connu plusieurs renversements de situations au tableau d'affichage, avec à la clé quatre buts.

La télévision nationale a certainement eu la bonne idée de retransmettre en direct, avant-hier après-midi, à partir du stade Hamam de Khenchela, un match de coupe d'Algérie qui a vraiment fait sensation dans la cité chaouie, et surtout réellement fait honneur à l'USMK.

Une véritable confrontation, dans le pur esprit de l'épreuve populaire, durant 120 minutes de jeu des plus époustouflantes, et marquée au final par un grand fair-play. Un match qui a tenu toutes ses promesses entre l'USMK et le Paradou AC, tout au long d'une rencontre qui a connu plusieurs renversements de situation au tableau d'affichage, avec à la clé quatre buts. Une empoignade historique entre un authentique ancien ténor du football national, et un actuel leader de la Ligue 2 Mobilis, qui a été contraint de recourir à la fatidique série des tirs au but, pour sortir une très belle formation de l'USM Khenchela que drive actuellement Mourad Slatni, l'ex-grand défenseur international de l'USM Annaba et du Mouloudia d'Alger.

Une rencontre qui est allée jusqu'au bout d'un suspense à couper le souffle d'un très nombreux public Khencheli qui a fait preuve de beaucoup de fierté, notamment lorsque le sort a tourné en faveur du PAC. Un comportement digne, devenu très rare dans nos stades de football.

Dixit le coach espagnol José Maria: «Avant de parler de cette difficile qualification du Paradou AC, je tiens vraiment avant tout, à féliciter sincèrement cette équipe de l'USMK pour son accueil, et surtout pour le comportement de ses supporters qui ont eu le grand mérite de soutenir leur formation dans les règles de l'art, et un fair-play total qui honore réellement cette ville. Mon équipe vient de livrer à Khenchela un très grand match contre un sacré adversaire qui a eu le grand mérite de faire jeu égal avec le PAC. Vraiment un très grand merci pour cette sympathique équipe de l'USM Khenchela!». A notre tour, nous disons un grand bravo à cette formation chaouie qui avait par le passé fourni à l'en plusieurs authentiques footballeurs de renom. Merci enfin à nos confrères de TV 4 Tamazight d'avoir fait l'effort de consacrer leur programme à un match de coupe qui nous a finalement renoués avec les vertus du football, pendant 120 minutes palpitantes à suivre, avant-hier à Khenchela.