COUPE D'ALGÉRIE-16ES DE FINALE : BÉNI DOUALA ET TÉBESSA ENCORE PRÉSENTS EN 8ES El Fedjoudj l'unique Petit Poucet

Par Bachir BOUTEBINA -

Une épreuve populaire qui n'a pas son pareil, pour nous offrir des confrontations sans précédent, et qui projette souvent sur le devant de la scène des petites équipes généralement méconnues du grand public.

Le déroulement avant-hier des matchs au programme des 16èmes de finale, a été marqué par les qualifications au prochain tour de l'épreuve populaire, de l'USM El Harrach, de l'USM Bel Abbès, de la JS Saoura, et celle du NA Hussein Dey.

Quatre ténors avérés de la Ligue 1 Mobilis qui affronteront les 27 et 28 décembre prochains, respectivement le CA Bordj Bou Arréridj, l'USM Alger, l'ES Sétif, et enfin le Paradou AC. Et si les gars de la Saoura accèdent pour la première fois aux 8èmes de finale, et iront défier à Sétif l'Entente, par contre, le derby PAC-NAHD est un remake de l'édition écoulée, et au terme duquel le dernier mot était revenu aux Nahdistes (2-0).

De belles retrouvailles en perspective, soit au 20-Août 1955, soit à Bologhine, entre l'actuel leader de la Ligue 2 et le Nasria.

L'USMBA qui a finalement écarté sans surprise le RC Relizane (2-0), accueillera une nouvelle fois à la fin du mois, l'USM Alger, à l'occasion d'une confrontation qui constituera sans aucun doute, l'affiche numéro un des 8èmes de finale. Quant aux Harrachis de l'USMH, actuellement très en réussite, et qui viennent d'éliminer avec beaucoup de cran l'O Médéa, après prolongation (2-1), le club banlieusard se rendra à Bordj avec de sérieuses chances de qualifications aux dépens du CABBA. Mais au terme des 16èmes de finale qui ont pris fin samedi passé, les sympathiques amateurs de Béni Douala et ceux de Tébessa ont réussi le pari d'accéder pour la deuxième fois d'affilée aux 8es de finale.

Le club kabyle est allé éliminer sans coup férir le dernier Petit Poucet encore en course, en l'occurrence le très modeste CAM Skikda qui s'est finalement écroulé après la pause sur le score net de 4 à 0.

Une formation de la Kabylie qui ira ainsi défier à Bologhine le Mouloudia d'Alger, et du côté des sympathiques gars de l'US Béni Douala où un certain Samir Djouder réalise actuellement du beau travail comme adjoint de l'entraîneur Naït Ouabbas, le rêve d'affronter enfin le doyen des clubs algériens s'est enfin réalisé.

Quant à L'US Tébessa, les Canaris de l'extrême Est sont venus à bout de la très coriace formation de l'Ouest du RCB Oued R'hiou dans le temps réglementaire (2-1), et l'ex demi-finaliste de la dernière édition ira lui aussi tenter de glaner la qualification à Chlef devant l'ASO Chlef. Il reste que la palme du jour, revient sans conteste à cette petite équipe du Nasr Fedjoudj que drive un certain Farid Ghazi, l'ancien redoutable goléador de la JS Kabylie, et qui vient de sortir de l'épreuve populaire aux tirs au but (4-3) un sacré adversaire du nom de l'USM Annaba, dans un stade de Guelma qui vient renouer avec la gloire.

ElFedjoudj sort ainsi de l'anonymat, et le désormais nouveau Petit Poucet aura le très grand privilège d'affronter à Tizi-Ouzou la JS Kabylie, à l'occasion d'une qualification historique. Farid Ghazi et Nasr El Fedjoudj prochains adversaires des Canaris du Djurdjura, tel a été le dernier caprice en date de Dame coupe.

Les ténors de la Ligue 1 toujours en course, notamment à l'instar du CR Belouizdad qui se rendra à Saïda pour arracher son billet aux quarts de finale devant un sacré hôte du MCS, doivent s'attendre à livrer de grosses batailles, lors des prochains 8èmes de finale. Seul le MCA et la JSK semblent être bien partis pour l'instant, afin d'accéder aux quarts de finale.



Programme des 8es de finale:

USM Bel Abbès-USM Alger

Paradou AC-NA Hussein Dey

MC Saïda-CR Bélouizdad

ASO Chlef-US Tébessa

JS Kabylie-Nasr EL Fedjoudj

CA Bordj Bou Arréridj-USM El Harrach

MC Alger-US Béni Douala

ES Sétif-JS Saoura

Les rencontres sont programmées les 27/28 décembre.