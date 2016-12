MO BÉJAÏA Un nouveau conseil d'administration?

Par Boualem CHOUALI -

Le président sortant Attia en compagnie de son successeur Farid Hassissen

Deux points étaient inscrits hier à l'ordre du jour de l'AG extraordinaire: présentation des bilans par Boubeker Ikhlef qui a présidé le MOB pendant deux saisons, 2014/2015 et 2015/2016 et préparation de la phase retour de l'exercice en cours.

A une journée de la tombée du rideau sur la phase aller où les Crabes sont appelés à jouer en déplacement face au NAHD, avec un match de retard face au CA Batna à domicile, les actionnaires de la SSPA/MOB se sont réunis en assemblée générale extraordinaire pour bien négocier cette dernière ligne droite d'une part et entrevoir la meilleure manière de se préparer pour la phase retour d'autre part. En effet, cette assemblée générale des fonds s'est déroulée durant deux jours, avant-hier et hier en fin de journée. Deux points étaient inscrits à l'ordre du jour: présentation des bilans par Boubeker Ikhlef qui a présidé à la destinée du MOB pendant deux saisons, 2014-2015 et 2015-2016 et préparation de la phase retour de l'exercice en cours. Pour le premier point, relatif aux bilans de Boubeker Ikhlef, ce dernier qui n'a pas assisté à la réunion d'avant-hier, a transmis ses bilans par le biais de son comptable. Il ressort de la première lecture de ces bilans, quelque 31 réserves formulées par le commissaire aux comptes. Des réserves portant justifications des dépenses qui s'élèvent à quelque 4 milliards de centimes. Autrement dit, l'ex-président du MOB, Boubeker Ikhlef en l'occurrence, n'a pas pu justifier par des pièces comptables des dépenses effectuées. Sur le deuxième point, les actionnaires de la SSPA/MOB se sont penchés sur la meilleure manière de préparer la phase retour dans la perspective de sauver le club le plus populaire de la Soummam de la relégation après son exploit en coupe de la CAF. A cet effet, l'assemblée générale a décidé d'installer une commission technique, composée de quelques actionnaires et le staff technique afin de statuer sur les éléments à garder, ceux à libérer et éventuellement et surtout sur ceux qui vont renforcer l'équipe lors de ce mercato hivernal pour une meilleure réaction possible lors de la phase retour. Par ailleurs, sur la restructuration de la direction de la SSPA/MOB, devant les limites financière de l'actuel conseil d'administration que préside Farid Hassissen, l'assemblée générale des actionnaires envisage de remanier ledit conseil. Ainsi, l'option d'installer un conseil d'administration de crise est arrêtée lors de la première assemblée tenue le samedi dernier. Cette option, devait être entérinée hier lors de la suite de cette assemblée générale.

Selon une source sûre de l'entourage des actionnaires, ce conseil sera composé du président du CSA, Mustapha Rezki, de l'ex-président du CSA Arab Bennai, de l'ex-manager général, Mohand Sadji, de l'actuel représentant du CSA dans le CA/SSPA/MOB, Farid Chouchaa et l'ex-président Akli Adrar.

Un conseil d'administration de crise qui aura la lourde tâche de sauver le club de la relégation.

A cet effet, il aura de prime abord à discuter sur l'avenir de Youcef Bouzidi à la tête de la barre technique, étant donné que ce dernier n'a pas encore paraphé son contrat avec le MOB, de la composante du staff technique, des joueurs à libérer, de ceux à recruter et surtout de la préparation du stage du mercato hivernal. Une lourde mission qui attend ce conseil d'administration de crise.



Ligue 1 Mobilis (mise à jour)

MOB-CAB reprogrammé le mercredi 21 décembre

Le match MO Béjaïa-CA Batna se jouera le mercredi 21 décembre à Béjaïa pour la mise à jour de la 10e journée de Ligue 1 Mobilis, a annoncé hier la Ligue de football professionnel. Ce match en retard devait se jouer initialement le mardi 20 décembre, mais la LFP avait annoncé mercredi dernier avoir décidé de le reporter, sans dévoiler le motif de cet ajournement, ni la date précise à laquelle il allait se dérouler. L'aventure des Crabes en coupe de la Confédération africaine de football avait généré cinq matchs en retard en Ligue 1 Mobilis, et ce prochain duel contre le CA Batna sera le dernier d'entre eux. Le MOB, finaliste malheureux de la coupe de la Confédération, n'a pas su profiter de ces matchs en retard pour s'extirper de la dernière place qu'il occupe en Ligue 1 Mobilis, avec un modeste capital de 8 points, à une journée de la fin de la phase aller. Les Crabes restent, en effet, sur une série noire de 12 matchs sans victoire, toutes compétitions confondues.