ENTRE JOUEURS LOCAUX ET PROFESSIONNELS Leekens ratisse large pour la CAN 2017

Par Saïd MEKKI -

Le coach de l'EN et son adjoint ont souvent supervisé les joueurs locaux avant de les convoquer en stage

Le choix des joueurs et la bonne préparation sont les deux clés permettant aux Verts d'aller le plus loin possible dans la phase finale de la CAN 2017 au Gabon.

Pour le moment, le nouveau sélectionneur des Verts, le Belge Georges Leekens, et son nouvel adjoint Patrick De Wilde ainsi que le second adjoint local, Nabil Neghiz et le manager Yazid Mansouri préparent cette fameuse liste des «23» joueurs devant participer à cette CAN 2017. Ainsi, au moment où des gardiens de buts locaux se préparaient en stage, le staff technique des Verts a convoqué 26 joueurs locaux également pour un court stage qui devrait prendre fin mardi prochain tout en dressant une liste élargie de 27 joueurs algériens évoluant à l'étranger. Si parmi les nouveaux joueurs locaux, on notera la présence de Lamraoui, Saâdou, Tebbi et Zeghba, du côté des joueurs évoluant à l'étranger on notera la présence de Mokhtar Belkhiter (défenseur du Club Africain de Tunis), Rachid Aït Athmane (milieu du Sporting Gijon) et Idriss Saâdi (attaquant du FC Courtrai), qui devraient tous être présents lors du prochain stage de l'EN. Mais dans cette liste élargie des 27 joueurs évoluant à l'étranger, on constate le retour de Belfodil, Belkalem, Bensebaïni et Mesbah. Seulement, de ces 53 joueurs (26 locaux +27 professionnels) le staff technique et surtout Georges Leekens doit choisir uniquement «23» pour l'expédition gabonaise. C'est dire les grands soucis du coach principal des Verts pour ce choix, difficile, mais imposant. D'ailleurs, même ses listes exhaustives risquent aussi de connaître quelques changements au cas où certains joueurs «choisis» déclareraient forfait ou d'autres qui émergeront pour les remplacer. Après la défaite des Verts contre le Nigeria, le sélectionneur Georges Leekens, avait bien annoncé que «Nous suivons tous les joueurs susceptibles de rejoindre l'Equipe nationale. Je ne vais pas chambouler l'effectif, a-t-il confié, mais il y aura des surprises tout de même. Les joueurs ciblés sont les joueurs les plus en forme. Il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de concurrence à certains postes et moins à d'autres... Et nous allons annoncer tout cela lors du prochain point de presse prévu dans deux semaines.» Ceci donc d'une part, d'autre part, l'autre gros travail qui attend le staff technique des Verts est cette fameuse préparation de la CAN. A ce sujet, il est utile de rappeler que le même Georges Leekens avait déclaré au début du mois en cours qu'il mise sur «une bonne préparation» en vue de la coupe d'Afrique des nations 2017 au Gabon, tout en refusant de donner des garanties sur une éventuelle consécration. «Nous allons tout faire pour préparer cette CAN comme il se doit. Je n'ai aucune garantie à donner, mais nous tâcherons de faire le maximum pour obtenir le meilleur résultat possible et permettre à tout le monde d'être fier de son équipe», a affirmé le coach national sur les ondes de Radio Algérie internationale. Leekens, dont c'est le second passage à la tête des Verts après celui effectué en 2003, a succédé en octobre dernier au Serbe Milovan Rajevac, démissionnaire après trois mois et demi seulement passés avec les Verts. L'ancien coach du KSC Lokeren (Div.1 belge) a entamé ses fonctions à l'occasion du déplacement face au Nigeria (défaite 3-1) le 12 novembre dernier à Uyo dans le cadre de la 2e journée (Groupe B) des qualifications de la Coupe du monde 2018 en Russie. Et pour bien préparer ses «23» élus pour le Gabon, le coach Leekens a tenu à préciser que «J'ai demandé à jouer deux matchs amicaux en vue de cette CAN, chose que la Fédération algérienne a accepté. Au cours de ces deux tests (les 7 et 10 janvier) je vais tester certains joueurs», a expliqué Leekens. Par ailleurs, et concernant le problème défensif des Verts, le sélectionneur belge a insisté en expliquant également qu'il allait tout faire pour y remédier. «Il ne faut pas s'attendre à un miracle, il faut beaucoup travailler pour améliorer notre rendement défensif. Il faut un travail d'équipe, ce ne sont pas uniquement les défenseurs qui sont concernés, car un bon système défensif doit commencer par les attaquants qui doivent presser leurs adversaires. Nous devons travailler dur pour éviter d'offrir des cadeaux à l'adversaire comme ce fut le cas face au Nigeria.» Sans commentaire.



Il enchaîne les matchs avec le Stade Rennais

Bensebaïni s'approche de la CAN

Le défenseur international algérien du Stade Rennais, Ramy Bensebaïni, semble avoir arraché définitivement sa place de titulaire dans le onze de l'entraîneur Christian Gourcuff, augmente du coup ses chances d'être retenu dans le groupe de l'Equipe nationale en vue de la CAN 2017 au Gabon. Le natif de Constantine a encore une fois été titularisé dans l'axe central, son poste de prédilection samedi soir lors de la défaite concédée à domicile face au FC Lorient (1-2) dans le cadre de la 18e journée de la Ligue 1 française. Le joueur qui avait du mal à retruver ses marques en début de saison, jouant tantôt au milieu du terrain tantôt à gauche, est devenu une pièce essentielle dans le dispositif de Gourcuff. Formé au Paradou AC, Bensebaïni a été retenu, sans surprise, dans la liste élargie du sélectionneur national, le Belge Georges Leekens, en vue de la CAN 2017, d'autant que le «Club Algérie» a besoin de renforts défensifs pour stabiliser un compartiment décrié après la défaite face au Nigeria à Uyo (3-1) lors de la 2e journée (gr. B) des qualifications de la Coupe du monde 2018. Athlétique et très bon dans les airs, Bensebaïni se positionne comme un sérieux postulant pour figurer dans la liste définitive des 23 joueurs et reste même capable de décrocher une place dans le onze de Leekens. Bensebaïni avait rejoint le club breton l'été dernier pour un contrat de quatre saisons en provenance du PAC. Lors des deux dernières saisons, Bensebaïni (21 ans) avait fait l'objet d'un prêt d'abord à Lierse puis à Montpellier.