13E SEMAINE OLYMPIQUE SPORT-SUD Plus de 1500 athlètes attendus à Illizi

Plus de 1 500 athlètes sont attendus pour prendre part à la 13e édition de la semaine olympique «Sport-Sud», prévue à compter du 24 décembre courant dans la wilaya d'Illizi, a-t-on appris hier auprès de la direction locale de la jeunesse et des sports (DJS). Initiée par le Comité olympique algérien (COA), avec le concours de la DJS de la wilaya d'Illizi, cette manifestation verra la représentation de 12 wilayas dans différentes épreuves sportives, à l'instar de la natation, le football, le handball, l'athlétisme, les arts martiaux et le tennis de table, a précisé le DJS, Brahim Cherif.

Ce rendez-vous sportif, qui vise avant tout à repérer les athlètes de talent et à offrir un cadre de rencontres et de connaissances entre sportifs de différentes régions du pays, sera marqué par la présence de représentants des différentes fédérations sportives algériennes, a-t-il ajouté.

Quatre commissions, regroupant les responsables des directions exécutives sectorielles de la wilaya, ont été constituées pour préparer cette manifestation sportive qu'accueille Illizi pour la première fois, selon les services de la wilaya.

La résidence universitaire d'Illizi a été retenue pour héberger les délégations participantes, en plus de diverses installations sportives appelées à accueillir les compétitions, a-t-on ajouté.

Dans un autre cadre, la wilaya déléguée de Djanet (420 km Sud d'Illizi) accueillera la 2ème édition de la manifestation «L'Algérie hôte de son désert», sur la période allant du 26 décembre 2016 au 2 janvier 2017, à l'initiative du ministère de la Jeunesse et des Sports, avec la participation de quelque 600 jeunes issus du mouvement associatif de différentes wilayas du pays, a également fait savoir le DJS d'Illizi.