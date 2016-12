23E COUPE D'ALGÉRIE DE BILLARD Domination des clubs de Khenchela, Tébessa et Sétif

Les billardistes de Khenchela, Tébessa et Sétif se sont illustrés aux épreuves de la 23ème édition de la coupe d'Algérie de billard minimes, juniors et seniors, disputées jeudi et vendredi à la salle spécialisée du club amateur de la cité Bellevue de la ville de Khenchela. Le billardiste Mehdi Deghbouche du club amateur de Khenchela s'est imposé au cours d'une partie très acharnée au jeu agréable et varié, face à son homologue Abdelkarim Ferhat de Batna, en arrachant le titre mis en jeu, chez lez minimes, alors que chez les juniors, Sadek Bouguessa du club amateur de Tébessa, a dominé Okba Djillani du club de Biskra. Chez les seniors, le billardiste sétifien Diaeddine Benchaïb a démontré toutes ses qualités techniques et mentales en remportant la finale face à son adversaire Hichem Belaïssi du club amateur de Sidi Bel-Abbès. Selon la même source, les 16 premiers joueurs de cette compétition, parmi les 64 participants, seront qualifiés pour disputer les finales du Championnat national de cette discipline, prévues à la fin du mois en cours.