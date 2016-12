AL SHAHANIYA Deuxième but pour Gourmi

L'attaquant algérien Khaled Gourmi a inscrit avant-hier son second but de la saison en Qatar Stars League. Un but décisif puisqu'il permet à Al Shahaniya d'accrocher le point du match nul face à Al Khor (2-2, J12). Mené (0-2) à la mi-temps au Grand Hamad Stadium de Doha, les locaux d'Al Shananiya vont égaliser en dix minutes à l'heure de jeu. D'abord sur un magnifique coup franc de Khalfan (61'), puis sur un but de renard de Khaled Gourmi à la 70'. L'ancien attaquant du MC Alger profite d'une mésentente entre le défenseur Jalal et son portier Guèye pour surprendre les deux joueurs d'Al Khor et égaliser. Al Shahaniya occupe la 9ème place de la QSL après 12 journées.