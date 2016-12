CAN DE BEACH SOCCER Le Sénégal sacré devant le Nigeria à Lagos

Le Sénégal a remporté la Coupe d'Afrique des nations 2016 de beach soccer (football de plage) en battant le pays hôte, le Nigeria, sur le score de 8 à 4, dimanche en finale de l'épreuve disputée à Lagos. A égalité 3-3 au terme de la seconde période, la rencontre a basculé lors de la 3e et dernière période qui a vu les Sénégalais prendre le dessus sur les Nigérians et finir en force. Auteurs d'un sans-faute, les «Lions de la Téranga» ont gagné tous leurs cinq matches du tournoi, succédant au palmarès à Madagascar, éliminé au 1er tour. C'est le quatrième sacre continental du Sénégal, après ceux de 2008, 2011 et 2013. Les Sénégalais et les Nigérians représenteront l'Afrique à la Coupe du monde de beach soccer en 2017 aux Bahamas. En match de classement pour la 3e place, l'Egypte a largement dominé le Maroc (4-1). Huit équipes étaient en lice dans cette compétition démarrée lundi dernier dans la métropole nigériane