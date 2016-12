CHAMPIONNAT D'ALGÉRIE DE TENNIS (PAR ÉQUIPES) Large domination du GSP et de l'ASSN

L'AS Sûreté nationale chez les messieurs et le GS Pétroliers chez les dames ont dominé le Championnat national de tennis «par équipes» clôturé avant-hier soir au Tennis club de Bachdjarah (Alger), après deux jours de compétition. Chez les messieurs, l'AS Sûreté nationale a battu le GS Pétroliers (2-1), au moment où Haï Salem (Oran) a pris la troisième place, après sa victoire en match de classement contre Hamra Annaba (2-0). Chez les dames, le GS Pétroliers a pris sa revanche sur l'AS Sûreté nationale qu'il a battue sur le même score des messieurs (2-1), au moment où Haï-Salem (Oran) a décroché la 3e place sans jouer, après le forfait du NT Skikda. Dans la catégorie des moins de 14 ans (garçons), le CT Mansourah (Tlemcen) s'est emparé de la première place, devant Hamra Annaba (2e) et le CRB Bordj El Kiffan (3e). Chez les filles de moins de 14 ans, la victoire est revenue au Club Haï Salem (Oran), suivi du RC Biskra (2e) et du CRB Bordj El Kiffan (3e). Enfin, chez les jeunes de moins de 12 ans (garçons), c'est le GS Pétroliers qui a pris la première place, devant Haï Salem (2e) et Hamra Annaba (3e), tandis que chez les filles de la même catégorie d'âge, la victoire est revenue au CT Mansourah, devant le Hydra AC (2e) et l'US Biskra (3e).