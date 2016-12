CHAMPIONNAT DE BELGIQUE (J.19) Doublé pour Hanni, Saâdi inscrit son 11e but

Les attaquants algériens, Idriss Saadi et Sofiane Hanni, tous les deux retenus sur la liste élargie de la sélection nationale en vue de la coupe d'Afrique de 2017, ont conforté leur total de buts dans le championnat de Belgique à l'occasion de la 19e journée, avant-hier soir. Saâdi, qui devrait honorer le 2 janvier prochain sa première convocation en Equipe nationale, a inscrit le seul but de son Equipe Courtrai sévèrement battue sur le terrain de Club Bruges (5-1). L'attaquant de 25 ans porte à 11 son capital-buts en championnat pour se positionner à la deuxième place au classement des meilleurs buteurs que domine Tiodorcszic (Anderlecht) avec 13 réalisations. Pour sa part, Hanni (Anderlecht), meilleur buteur du championnat belge la saison dernière (17 buts) a retrouvé le chemin des filets à l'occasion de la réception d'Eupen (victoire 4-0). Muet depuis le 27 novembre dernier, l'ancien Nantais s'est illustré par un doublé. Il porte à six son total de buts, soit la même moisson que son compatriote Ishak Belfodil (Standard Liège) pressenti pour faire son retour en sélection algérienne en vue du rendez-vous africain prévu au Gabon du 14 janvier au 5 février 2017.