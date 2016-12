CONCOURS NATIONAL DE SAUT D'OBSTACLES Hamdani remporte le Trophée fédéral

Le cavalier Hamdani Mustapha du CH Emir Abdelkader (Tiaret) a remporté le trophée fédéral du concours national de saut d'obstacles de la catégorie seniors, clôturé samedi en fin de journée au centre équestre «Emir Abdelkader» de Tiaret.

Le cavalier Hamdani, qui montait «Amazon de forêt», a été couronné après avoir réalisé 4 points de pénalité, devançant Moumen Mohamed Amine du club «Etrier Oranais» sur «Abelia» avec 8 points, crédité d'un meilleur chrono que le troisième, Mouhoub Adel du club équestre de la ligue de Blida, enfourchant «Carrefour» qui a réalisé le même nombre de points de pénalité.

Les trois cavaliers ont livré une prestation «honorable» dans l'ensemble, offrant un beau spectacle aux amateurs d'épreuves hippiques venus nombreux, selon les organisateurs.

Cette compétition de deux jours, organisée par le club équestre «Emir Abdelkader» de Tiaret en collaboration avec la Fédération équestre algérienne (FEA), a réuni 35 cavaliers et cavalières seniors de 1er et 2ème degrés enfourchant des chevaux Open et n'ayant pas participé au championnat national 2016.

En clôture de ce rendez-vous équestre, des trophées et des médailles ont été remis aux vainqueurs, en présence des membres de la FEA et de représentants de la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya de Tiaret.

Ce concours, créé en 1998 et qui vient clôturer la saison sportive, constitue un tremplin pour les cavaliers qui n'ont pas participé au championnat national, dans le but de découvrir de nouveaux talents.