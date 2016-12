DINAMO ZAGREB Soudani inscrit son 10e but à la 94e minute

El Arbi Hillal Soudani a marqué son 4e but sur les quatre derniers matchs de championnat. Celui d'aujourd'hui est inscrit dans les arrêts de jeu et donne la victoire aux siens en déplacement lors du clasico à Split face au Hajduk, 0-1. Sur un long service plein axe du Bosnien Gojak, l'Algérien part dans le dos du défenseur sur le côté droit, il récupère le ballon dans la surface et trompe in-extremis le gardien sorti à sa rencontre du pied gauche avant d'effectuer un plongeon spectaculaire pour l'éviter (90'+4'). Avec cette victoire le Dinamo revient à trois points de la tête du championnat occupée par Rijeka. Soudani prend lui la tête du classement des buteurs.