EN PRÉVISION DES JEUX AFRICAINS DE LA JEUNESSE D'ALGER DE 2018 Le 3e camp d'entraînement du 24 au 30 décembre

Le troisième Camp d'entraînement des jeunes talents sportifs aura lieu du 24 au 30 décembre en prévision des Jeux africains de la jeunesse d'Alger de 2018, indique dimanche un communiqué du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS).

Au total 480 athlètes issus de 21 disciplines sportives seront encadrés au niveau national par 68 entraîneurs et une équipe médicale composée de 32 personnes, ajoute la même source. Ces camps d'entraînement se dérouleront au niveau de neuf sites situés dans les wilayas de: Sétif, Alger, Tipasa, Batna, Bouira, Biskra et Mostaganem. Les athlètes de boxe, karaté et volley-ball seront en stage à l'Ecole nationale des sports olympiques de Sétif, alors que l'Ecole régionale des sports olympiques de Biskra accueillera ceux de handball, athlétisme et natation. Les disciplines de taekwondo, voile et badminton se regrouperont à l'Ecole nationale des sports aquatiques et subaquatiques de Bordj El Bahri (Alger), alors que les jeunes talents en aviron, canoë-kayak et tir sportif éliront domicile à l'Ecole régionale de Boukerdane dans la wilaya de Tipasa. Les OPOW de Batna et Mostaganem recevront les athlètes d'haltérophilie et le Centre de regroupement de Souidania (Alger) accueillera les disciplines de gymnastique, basket, lutte, tennis de table et tennis. Le Centre de Ghermoul accueillera les jeunes talents d'escrime et de Beach-Volley alors que celui de Tikjda (Bouira) les disciplines de judo et cyclisme.