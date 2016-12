FORMULE 1 Rosberg plébiscité par la presse allemande

Nico Rosberg était à Baden-Baden dimanche soir pour assister à la prestigieuse cérémonie récompensant les sportifs allemands de l'année écoulée. Le champion du monde sortant faisait partie des grands favoris de la soirée pour décrocher la très convoitée statuette dorée. Le jeune retraité de la F1 a finalement fini au troisième rang. Il a néanmoins reçu un trophée pour son titre acquis de haute lutte face à Lewis Hamilton. C'est le gymnaste Fabian Hambüchen, médaillé d'or aux Jeux olympiques de Rio, qui a été désigné comme étant le grand gagnant de la soirée par un jury composé de plus de 3000 journalistes locaux. Le champion du monde d'Ironman Jan Frodeno termine en deuxième position devant Rosberg. Chez les dames, c'est la tenniswoman Angélique Kerber, victorieuse des derniers Open d'Australie et US Open, qui s'est imposée tandis que l'équipe féminine de beach volley a été nommée lauréate chez les équipes. Au palmarès de ces Awards germaniques, les pilotes de F1 récompensés par la presse avant Rosberg ont été Michael Schumacher (1995 et 2004) et Sebastian Vettel (2010).