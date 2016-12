IL ENCHAÎNE LES MATCHS AVEC LE STADE RENNAIS Bensebaïni s'approche de la CAN

Le défenseur international algérien du Stade Rennais, Ramy Bensebaïni, semble avoir arraché définitivement sa place de titulaire dans le onze de l'entraîneur Christian Gourcuff, augmente du coup ses chances d'être retenu dans le groupe de l'Equipe nationale en vue de la CAN 2017 au Gabon. Le natif de Constantine a encore une fois été titularisé dans l'axe central, son poste de prédilection samedi soir lors de la défaite concédée à domicile face au FC Lorient (1-2) dans le cadre de la 18e journée de la Ligue 1 française. Le joueur qui avait du mal à retrouver ses marques en début de saison, jouant tantôt au milieu du terrain tantôt à gauche, est devenu une pièce essentielle dans le dispositif de Gourcuff. Formé au Paradou AC, Bensebaïni a été retenu, sans surprise, dans la liste élargie du sélectionneur national, le Belge Georges Leekens, en vue de la CAN 2017, d'autant que le «Club Algérie» a besoin de renforts défensifs pour stabiliser un compartiment décrié après la défaite face au Nigeria. Athlétique et très bon dans les airs, Bensebaïni se positionne comme un sérieux postulant pour figurer dans la liste définitive des 23 joueurs et reste même capable de décrocher une place dans le onze de Leekens.