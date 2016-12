LFP-CNAS Signature demain de la convention

La Ligue de football professionnel (LFP) et la Caisse nationale des assurances sociales (Cnas) signeront demain (14h), une convention portant sur les obligations des clubs professionnels en matière de protection sociale, a-t-on appris hier de la LFP. La cérémonie de signature se déroulera au centre familial de la Cnas de Ben Aknoun (Alger) en présence, entre autres, du directeur général de la Cnas et des présidents de la Fédération algérienne de la discipline et de la Ligue de football professionnel, selon la même source. Cette convention permettra désormais aux clubs professionnels de régulariser leur situation financière vis-à-vis de la Cnas à la lumière des dispositions de la loi de finances complémentaire de 2015 en la matière (avantages, exonérations des majorations de retard, échéancier de paiement).