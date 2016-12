LIGUE 2 MOBILIS-14E JOURNÉE Round périlleux pour le leader et les relégables

Le PAC sera appelé à se rendre chez la JSMB (3e) dans ce qui se présente comme le duel au sommet de cette 14e journée, au moment où le dauphin USMB ira à Bordj Bou Arréridj, pour y défier le CABBA (4es).

La 14e journée de Ligue 2 Mobilis, prévue aujourd'hui, s'annonce périlleuse pour les cinq clubs situés aux antipodes du classement, car appelés à jouer chez des adversaires respectables et face auxquels il leur sera probablement difficile de récolter les précieux points qu'ils convoitent à désormais deux journées de la fin de la phase aller. Le leader Paradou AC sera appelé en effet à se rendre chez la JSM Béjaïa (3e) dans ce qui se présente comme le duel au sommet de cette 14e journée, au moment où le dauphin USM Blida ira à Bordj Bou Arréridj, pour y défier les Criquets jaunes (4es). Dans le bas du tableau, la tâche s'annonce tout aussi ardue pour le GC Mascara (14e), le MC El Eulma (14e) et le RC Arba (16e), appelés à se déplacer respectivement chez l'AS Khroub (12e), la JSM Skikda (9e) et l'ASO Chlef (5e). L'USM Blida, actuel dauphin avec deux points de retard sur le leader paciste, aura néanmoins la chance d'éviter la pression des supporters bordjis, en raison du huis clos qui pèse sur le CABBA, tout comme le MC Saïda (5e), qui affrontera le CRB Aïn Fakroun (7e) sans public, également pour cause de huis clos. Malgré la difficulté de la tâche, les clubs du peloton de tête tout comme les trois actuels relégables seront dans l'obligation de réussir de bons résultats, pour espérer passer l'hiver au chaud.

Les duels ASM Oran - WA Boufarik, entre le 9e qui accueille le 12e, et Amel Boussaâda (9e)-US Biskra (7e) sont les derniers matchs inscrits au programme de cette journée.



Programme des matchs:

JSM Skikda - MC El Eulma (14h30)

CRB Aïn Fakroun - MC Saïda (14h30, à huis clos)

JSM Béjaïa - Paradou AC (16h)

CA Bordj Bou Arréridj - USM Blida (16h, à huis clos)

ASO Chlef - RC Arba (16h)

AS Khroub - GC Mascara (14h30)

Amel Boussaâda - US Biskra (14h30)

ASM Oran - WA Boufarik (14h30).