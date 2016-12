MEILLEUR JOUEUR ARABE-2016 Mahrez parmi les 10 nominés

Evoluant en Premier League anglaise avec Leicester City, Mahrez avait remporté le prix BBC-2016 du meilleur footballeur africain.

L'Union arabe de la presse sportive (UAPS) a retenu l'international algérien, Riyad Mahrez, parmi les dix nominés pour le titre du meilleur joueur arabe de l'année 2016. La liste finale de dix nominés comporte également l'Emirati Omar Abderrahmane (Al-Ain des Emirats), l'Egyptien Mohamed Salah (As Rome/Italie), le Saoudien Nouaf Al-Abed (Al-Hilal/Arabie saoudite), le Marocain Hakim Ziache (Ajax Amsterdam/Maroc), le Tunisien), Aymen Abdennour (Valence/Tunisie), le Koweitien Fahd Al-Ansari (Al-Ittihad/Arabie saoudite), le Libyen Mohamed Zaabia (ES Tunis/Libye), l'Irakien Hamadi Ahmed (Forces aériennes/Irak) et le Syrien Omar Al-Souma (Al-Ahly/Arabie saoudite). Evoluant en Premier League anglaise avec Leicester City, Mahrez avait remporté le prix BBC-2016 du meilleur footballeur africain. «Les dix techniciens et experts de la commission de vote ont choisi les dix meilleurs joueurs arabes de l'année 2016 et laisseront le soin aux journalistes sportifs arabes d'élire les trois meilleurs d'entre eux, selon un barème qui a été transmis à tous les concernés», a indiqué le président de l'UAPS, Mohamed Jamil Abdelkader. La commission de vote est présidée par le Marocain Badr Eddine Al-Idrissi, vice-président de l'UAPS. Avec 17 buts en championnat au cours de la saison 2015/2016 et 11 passes décisives, Riyad Mahrez avait été élu joueur de l'année en Angleterre par l'Association des footballeurs professionnels, devenant le premier joueur africain et arabe à remporter ce prix. Il a également été élu en novembre dernier, meilleur milieu de terrain de l'année 2016 par Goal et retenu dans les listes de la Confédération africaine de football (CAF), de la Fédération internationale (FIFA) et du magazine France Football pour, respectivement, le titre de meilleur joueur africain, meilleur joueur au monde et Ballon d'or.