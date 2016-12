OLYMPIQUE DE MARSEILLE Maxime Lopez, un nouveau talent algérien

Du haut de ses 19 ans, le jeune Maxime Lopez commence à se frayer un chemin chez les pros, et ses dernières performances avec l'Olympique de Marseille sont plus que prometteuses. La venue de Rudi Garcia à Marseille aura permis au jeune milieu de terrain d'avoir du temps de jeu et d'exprimer son talent, même si tout n'a pas été facile pour Maxime. Ayant disputé la Coupe du monde U17 avec l'Algérie, alors qu'il était dans le centre de formation de Montpellier, le jeune joueur a vu sa carrière basculer dans l'anonymat chez Albi en CFA 2, avant de retrouver la ville de Marseille, tout d'abord chez Marseille Consolat en national, puis l'OM. De mère algérienne, Maxime Lopez est sélectionnable chez les Fennecs. Un joueur vif, technique, qui pourrait donner un plus à un effectif des Verts déjà riche.