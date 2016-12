OLYMPIQUE LYONNAIS Ghezzal buteur et passeur à Monaco

Lyon a frappé un grand coup en s'imposant 1-3 à Monaco qui semblait être un ogre cette saison en France. Grâce notamment de nouveau à Rachid Ghezzal auteur de l'ouverture du score et de la passe sur le deuxième but. Sur le but, Ghezzal est à l'origine de l'action, il temporise avant de trouver Valbuena d'une longue passe latérale, ce dernier lance Tolisso plein axe aux 18 mètres face à la défense de Monaco, il remet en arrière pour Valbuena, Fekir à gauche et Lacazette à droite fixent l'arrière-garde des Rouges et Valbuena qui feinte une frappe trouve Ghezzal seul à l'entrée de la surface et qui contrôle pied droit et place la balle du pied gauche au ras du premier poteau pour tromper Subasic (29'). Sur la passe, Tolisso se bat et récupère un ballon dans le camp monégasque, ça arrive à Rafael qui lance Ghezzal sur la droite, ce dernier fonce et envoie un centre flottant vers Fekir mais c'est Valbuena arrivé lancé qui reprend le ballon instantanément du pied droit (65'). L'algérien est remplacé à la 83e minute, en même temps que Fekir, quelques minutes plus tard, Lacazette ajoute le troisième but pour Lyon qui se rapproche du PSG.