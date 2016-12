TROPHÉE DE LA BBC 2016 Andy Murray élu personnalité de l'année

Le tennisman Andy Murray (29 ans), nouveau numéro un mondial, a été élu personnalité britannique de l'année, ce dimanche lors d'une cérémonie retransmise par la BBC One en direct de la Genting Arena de Birmingham. L'Ecossais avait déjà reçu ce prix en 2013 et 2015. Andy Murray, personnalité britannique de l'année. Le tennisman, nouveau numéro un au classement ATP, a été plébiscité dimanche à la Genting Arena de Birmingham lors d'une cérémonie retransmise en direct par la BBC One. Le patron du tennis mondial depuis qu'il a délogé Novak Djokovic de son trône a remporté neuf tournois cette saison, dont un tournoi du Grand Chelem sur ses terres (Wimbledon). L'Ecossais, auteur d'une fin de saison en boulet de canon, s'est également imposé à Rome, au Queen's, à Pékin, Shanghai, Vienne et Bercy avant de terminer en apothéose en remportant le Masters, là aussi à Londres. Pour couronner le tout, Murray a de nouveau quitté les Jeux olympiques, en août dernier à Rio, avec la médaille d'or. C'est donc sans surprise qu'il a été élu dimanche par les téléspectateurs anglais.

Le joueur de 29 ans, déjà récompensé en 2015 et 2013 (jamais personne avant Murray n'avait été élu personnalité de l'année à trois reprises), a devancé le triathlète Alistair Brownlee, double champion olympique, et le cavalier Nick Skelton, lui aussi médaillé d'or à Rio.