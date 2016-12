WESTERLO 3e but de la saison pour Terki

L'attaquant algérien Mehdi Terki a profité de la visite de Lokeren à Westerlo et de la victoire des siens (1-3, J19) chez la lanterne rouge de la Pro League pour marquer son troisième but de la saison. Mené au score à la mi-temps, le club entraîné par l'Islandais Rúnar Kristinsson va renverser la vapeur en seconde période. Tom De Sutter va égaliser dès la reprise (48') avant que Mehdi Terki ne donne pour la première fois l'avantage à ses couleurs. Servi côté droit par Guus Hupperts, il s'emmène le ballon avec un peu de réussite avant d'enchaîner par une frappe du gauche (75'). Steve de Ridder ajoutera un troisième but quatre minutes plus tard (79'). Suite à ce succès, Lokeren occupe la 11ème place avec 22 points.