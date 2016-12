LE COACH DE PORTO TIENT À GARDER BRAHIMI JUSQU'AU 8 JANVIER L'intrigante manoeuvre d'Esperito

Par Saïd MEKKI -

la relation entre l'international algérien et son entraîneur suscite des interrogations

L'entraîneur de Porto, l'Espagnol Nuno Esperito, veut bénéficier des services de Yacine Brahimi en vue du match contre Paços de Ferreira comptant pour la 16e journée du championnat, alors qu'il ny a pas si longtemps, l'international était toujours mis en veilleuse par ce même coach! Alors pourquoi aujourd'hui, ce même entraîneur veut garder Brahimi jusqu'au 8 janvier? Question légitime sachant qu'effectivement, l'international algérien a bien souffert depuis le début de la saison des réactions de son coach Esperito qui ne le faisait pas jouer compromettant même sa convocation en Equipe nationale. Heureusement que les trois sélectionneurs des Verts, les deux précédents (Gourcuff et Rajevac) ainsi que l'actuel, Georges Leekens ont toujours fait confiance au maître à jouer des Verts. Et la seule réponse logique qui vient à l'esprit est celle-ci: Nuno Esperito, espérait-il justement que le manque de temps de jeu l'écarterait de la sélection algérienne surtout pour cette CAN où le joueur serait absent pour un temps relativement long en participant à l'aventure gabonaise? Sinon comment expliquer ce «revirement» total du coach du FC Porto vis-à-vis de l'Algérien. Très peu utilisé depuis le début de cet exercice, Yacine Brahimi commence à voir le bout du tunnel au sein de son club portugais, le FC Porto, après un début de saison compliqué. Et question comptabilité, Brahimi a enchaîné récemment avec une deuxième titularisation et un deuxième but lors de la victoire de son équipe sur le terrain de Feirense (4-0), quatre jours après s'être illustré en Ligue des champions face à Leicester City. Le milieu offensif algérien a inscrit pour l'occasion son deuxième but en championnat et troisième toutes compétitions confondues.

Brahimi est en train d'enchaîner les matchs avec le FC Porto avec à la clé trois buts marqués dont un en Ligue des champions face à Leicester City (5-0). Et le plus important dans tout cela pour lui, est le fait qu'il soit en train d'améliorer son temps de jeu, alors que jusque-là il donnait des soucis énormes dans ce registre au sélectionneur national, George Leekens, le mettant dans l'embarras en vue de la CAN. Et s'il a été logiquement laissé sur le banc de touche lors des deux premiers matchs de la saison des Verts contre le Lesotho et le Cameroun, en raison de son manque de compétition sensible, Brahimi a retrouvé sa place de titulaire dès le premier match de Leekens à la barre technique des Verts. Titularisé face au Nigeria, le 12 novembre en cours malgré son modeste volume de jeu, Brahimi s'est illustré en étant, selon les observateurs, le meilleur joueur algérien dans cette rencontre perdue face aux «Supers Eagles» (3-1), dans le cadre de la 2e journée des éliminatoires du Mondial 2018. Depuis, sa situation s'est relativement améliorée en club, au point d'enchaîner deux titularisations, une première pour lui cette saison, et non sans qu'il n'en profite pour signer son retour au-devant de la scène, soulageant par là même le sélectionneur national. Reste donc juste à savoir si le sélectionneur belge des Verts, Georges Leekens accepterait cette proposition du coach du FC Porto pour lui laisser Brahimi jusqu'au 8 janvier sachant que les Verts devront disputer deux matchs amicaux les 7 et 10 janvier à Blida en vue de la CAN 2017. Encore faut-il savoir que les Verts seront en regroupement à partir du 2 janvier prochain au Centre technique national de Sidi Moussa en prévision de la CAN 2017 qui verra l'Algérie évoluer dans le groupe B en compagnie de la Tunisie, du Sénégal et du Zimbabwe. Ce serait donc une histoire à régler entre coachs mais toujours est-il que la patience de l'international algérien lui a donné raison lui, qui a réussi en l'espace de trois matchs à marquer autant de buts mettant devant le fait accompli son coach du FC Porto Nuno Esperito et surtout mettant en cause ses choix de ne pas le titulariser souvent...