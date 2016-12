Leekens: "Nous avons des atouts à faire valoir à la CAN"

L'entraîneur de la sélection nationale, Georges Leekens s'est engagé à «tout faire» pour conduire les Verts vers le meilleur parcours possible lors de la CAN 2017. «Je vais préparer mon équipe de la meilleure des manières pour réaliser un parcours de premier ordre lors de la CAN. Nous avons des atouts à faire valoir, raison qui me pousse à y croire», a déclaré le technicien belge au micro de la Télévision nationale. Leekens a pris les commandes techniques des Verts en novembre dernier. Le technicien belge, dont c'est le deuxième passage à la tête de l'Equipe nationale après celui de 2003, en a profité pour démentir les propos qu'on lui avait attribués récemment et par lesquels il aurait jugé «très minces» les chances des Verts de disputer le titre africain. «C'est faux. Je n'ai jamais tenu des propos pareils. Seulement, je suis réaliste. Je ne suis pas le genre à promettre la Coupe du monde ou quoi que ce soit. Je crois néanmoins au travail. Je sais que nous allons nous produire dans des conditions difficiles au Gabon, mais nous allons tout faire pour nous illustrer», a-t-il expliqué. Pour Leekens, la clé de la réussite est simple: «Etre efficace devant et éviter de faire des cadeaux à l'adversaire derrière». L'ancien sélectionneur de Tunisie semble n'avoir pas encore digéré la défaite face au Nigeria, surtout que ce jour-là, il y avait de la place pour un résultat meilleur, selon lui, n'était-ce le manque d'efficacité en attaque, conjugué aux erreurs monumentales de la défense. Deux paramètres ayant coûté cher aux Verts, qui comptent un seul point de deux matchs dans ces éliminatoires et se compliquent la tâche dans la course à la qualification au Mondial 2018 en Russie.