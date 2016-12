CAN 2017 Les stades sont prêts

Pour Nicole Asselé, la ministre gabonaise des Sports, les stades retenus pour la CAN 2017 sont prêts. «Les quatre stades sont prêts, Libreville, Franceville, Oyem et Port-Gentil» a-t-elle assuré comme l'a rapporté la presse hier. Concernant les inquiétudes à propos du climat politique au Gabon, notamment après les menaces de l'opposition de «boycotter» et de «perturber», la compétition, la ministre rassure. «Les élections c'est du passé. Je ne pense pas élection aujourd'hui. Je pense fête du football», avant d'ajouter: «C'est dommage. Le linge sale se lave en famille». L'Algérie se trouve dans le Groupe B en compagnie du Zimbabwe, du Sénégal et de la Tunisie.