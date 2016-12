CHAMPIONNATS ARABES 2016 DE VOILE L'Algérie avec 12 véliplanchistes à Abou Dhabi

Douze véliplanchistes représenteront l'Algérie aux Championnats arabes 2016 de voile qui débutent aujourd'hui à Abou Dhabi (Emirats arabes unis). Il s'agit de Wassim Ziani, Mohamed Kebaïli, Billel Nedjari, Abdelkhalek Boussouar, Salim Seddoud, Hicham Mokhtari, Oussama Bendjaoui et Walid Bouhaddi chez les garçons, ainsi que Karassane Malia, Aït-Ali Ouslimane Nina, Amani Boussouar et Karassane Nihed chez les filles. Cinq parmi ces 12 athlètes seront engagés dans la série Optimist, deux en Laser Standard, deux en Laser Radial et trois en Laser 4.7, sous la houlette des entraîneurs Merzougui Fayçal, Cherkite Meziane et Ghalouz Hakim. Cette compétition a été préparée au Bahreïn et pendant laquelle l'Algérie espère décrocher «des podiums dans toutes les séries» pour boucler de la meilleure des manières l'année 2016, selon la Fédération algérienne de voile.