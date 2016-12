COMPÉTITIONS AFRICAINES INTER-CLUBS Les Algériens fixés aujourd'hui sur leurs adversaires

Les quatre formations algériennes tenteront de perpétuer la tradition ancrée depuis trois années, lorsque l'ESS a remporté la Ligue des champions (2014).

Les quatre représentants algériens dans les deux compétitions africaines inter-clubs, la Ligue des champions et la coupe de la Confédération, à savoir l'USM Alger, la JS Saoura, le MC Alger et la JS Kabylie, seront fixés aujourd'hui sur leurs adversaires lors du tour préliminaire, à l'occasion du tirage au sort qui aura lieu au siège de la CAF dans la capitale égyptienne Le Caire.

L'USMA et la JSS sont engagées en Ligue des champions, une compétition dans laquelle les Usmistes avaient atteint pour la première fois la finale lors de l'édition 2015. Ce n'est pas le cas pour la JSS, créée en 2008 et qui participera pour la première fois dans son histoire à une compétition internationale.

Les gars du Sud-Ouest algérien ont pu s'offrir ce privilège grâce à leur statut de vice-champions d'Algérie la saison passée. En coupe de la Confédération, le football algérien sera représenté par deux formations au vécu reconnu sur la scène africaine, le MCA étant le premier club algérien à avoir décroché la coupe d'Afrique des clubs champions (actuellement Ligue des champions), tandis que la JSK est le club algérien le plus titré sur la scène continentale.

Les quatre formations algériennes tenteront pour l'occasion de perpétuer la tradition ancrée depuis trois années, lorsque l'ES Sétif a remporté la Ligue des champions (2014), tandis que l'USMA et le MO Béjaïa ont disputé et perdu les finales de la Ligue des champions et de la coupe de la CAF, respectivement en 2015 et 2016. Par ailleurs, la CAF a adopté une nouvelle formule, à partir de l'édition 2017, aussi bien en Ligue des champions qu'en coupe de la Confédération. Désormais, 16 clubs répartis en quatre groupes de quatre seront admis en phase de groupes au lieu de huit comme ce fut le cas jusque-là.

Le nombre de groupes, lui, passera de deux à quatre.

La CAF a également décidé d'augmenter, dès la prochaine édition, les dotations réservées aux clubs.

En Ligue des champions, le vainqueur gagnera 2.500.000 dollars contre 1.500.000 actuellement et le finaliste 1.250.000 dollars contre 1.000.000 dollars précédemment.

En coupe de la Confédération, le vainqueur touchera 1.250.000 dollars contre 660.000 dollars par le passé, alors que chaque club qualifié pour la phase de groupes de la Ligue des champions et de la coupe de la CAF obtient désormais et respectivement 550.000 et 250.000 dollars.