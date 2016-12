FORMULE 1 Hamilton charge encore Mercedes

Décidément, Lewis Hamilton ne digère pas le titre de Nico Rosberg! Après avoir confirmé que l'identité de son coéquipier lui importe peu, le Britannique a remis en cause l'égalité de traitement avec Rosberg. L'invitation de Toto Wolff, la semaine dernière, n'a semble-t-il pas calmé les ardeurs de Lewis Hamilton. Le Champion du monde semblait pourtant ravi de son passage dans la cuisine du patron comme il l'avait expliqué sur les réseaux sociaux. Mais tout n'est pas encore aplani, Hamilton considérant toujours que l'équipe lui a manqué de respect lors de la dernière course de la saison. Mais c'est un autre angle d'attaque qu'il a utilisé dans les colonnes du Times. Celui de l'égalité de traitement. Avant de rappeler qu'il y avait eu un échange de mécanos la saison dernière entre son box et celui de Rosberg, il a pesté contre les casses mécaniques. «Le travail de l'équipe c'est de donner aux deux pilotes des armes égales. Mais malheureusement, je n'ai pas eu les mêmes chances que Rosberg car il y a eu des casses de mon côté, pas du sien», plaide-t-il pour Le Times. Un Lewis Hamilton qui se dit aujourd'hui deux fois plus motivé pour aller reconquérir le titre mondial dès 2017. La volonté de profiter de la moindre opportunité n'est pas vaine. Et il sait pertinemment qu'il a manqué deux titres qui étaient finalement à portée de mains. A défaut de revanche contre Nico Rosberg, il cherchera donc à se venger sur la concurrence...