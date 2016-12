L'ÉQUIPE DÉBUTERA SA PRÉPARATION EN ESPAGNE La Tunisie vise les quarts de finale lors de la CAN 2017

La Tunisie débutera sa préparation pour la CAN 2017 par un stage et deux matchs amicaux en Espagne, avant de viser comme «objectif clair» une qualification en quarts de finale au sein d'un groupe «très difficile», a indiqué hier le sélectionneur Henryk Kasperczak. Pensionnaires du groupe B, les Aigles de Carthage débuteront la CAN au Gabon par un choc le 15 janvier face au Sénégal, puis devront se frotter à l'Algérie (le 19) et au Zimbabwe (le 23). «C'est un groupe très difficile, mais nous avons clairement nos chances. En football, il ne faut pas voir trop loin: notre premier objectif est clair, ce sont les quarts de finale», a déclaré Kasperczak, qui a dévoilé une pré-liste de 41 joueurs pour la CAN 2017. Pour se donner toutes les chances, le technicien franco-polonais a prévu «une longue préparation» en Espagne à partir du 26 décembre, où deux matches amicaux sont programmés contre la Catalogne (28 décembre à Gérone) et le Pays Basque (le 30 à Bilbao), puis en Tunisie où la sélection affrontera l'Ouganda (4 janvier), match à l'issue duquel la liste finale des 23 pour la CAN devra être communiquée. La sélection tunisienne, qui reste sur 10 matches sans défaite, disputera alors une ultime rencontre de préparation face à l'Égypte, le 8 janvier au Caire, avant de s'envoler pour le Gabon depuis Tunis le 11. Parmi les fers de lance des Aigles de Carthage, le défenseur Aymen Abdennour (Valence CF) sera présent dès le stage en Espagne, au contraire de l'attaquant Wahbi Khazri (Sunderland) qui rejoindra la sélection par la suite.