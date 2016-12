LIGUE 2-SANCTIONS Quatre matchs à huis clos pour l'ASO

L'ASO Chlef a écopé de quatre matchs à huis clos, dont deux avec sursis, pour «utilisation de fumigènes et jets de projectiles avec faits aggravants», a annoncé la Ligue de football professionnel sur son site officiel. Les faits se sont produits lors de la réception samedi dernier du MC Oran (2-1) dans le cadre des 16es de finale de la coupe d'Algérie. Outre cette sanction, l'ASO Chlef devra s'acquitter d'une amende financière de 200.000 DA. Les équipes de Nasr El Fedjoudj (inter-régions) et l'USM Annaba (division nationale amateur) ont écopé chacune d'un match à huis clos pour «utilisation des fumigènes et jets de projectiles» en plus d'une amende de 20.000 DA. Le milieu de terrain de l'USM Harrach Chamseddine Harrag est suspendu pour deux matchs ferme pour «comportement antisportif envers adversaire» en plus d'une amende de 20.000 DA. Par ailleurs, la commission de discipline de la LFP a laissé ouvert le dossier du match USM Bel-Abbès-RC Relizane (2-0) pour complément d'information. Les dirigeants concernés de l'USMBA sont convoqués pour la séance d'aujourd'hui à 10h. Enfin, l'entraîneur de l'Olympique Médéa Ahmed Slimani et le membre du conseil d'administration de l'ASO Chlef Abdelkrim Medouar seront auditionnés demain à 10h30.