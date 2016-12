REGROUPEMENT NATIONAL DES VÉTÉTISTES ET RANDONNEURS 120 sportifs se donnent rendez-vous à Oran

La première édition du regroupement national des vététistes et randonneurs sera organisée à Oran, ces 22 et 23 décembre courant, avec la participation de 120 sportifs, a-t-on appris auprès des organisateurs de l'évènement. Venus de différentes wilayas du pays, ces sportifs, entre vététistes et randonneurs pédestres, prendront à quatre randonnées, a indiqué le secrétaire général du groupe «Abtal VTT Oran» (AVO), initiateur de cette manifestation. Selon Khaled Taïbi, un des membres fondateurs de ce groupe, deux randonnées en VTT sont à l'affiche. La première est prévue vendredi à la forêt de M'sila, sur un circuit de 35 kms, allant de la zone clôturée de la forêt jusqu'à Bousfer. La deuxième est programmée le lendemain à la forêt des lions, sur un circuit de 32 kms.

De leur côté, les randonneurs pédestres participeront à deux randonnées, l'une aura lieu vendredi à Kristel et l'autre, le lendemain, à Ain Franine. Le groupe «AVO» réunit quelque 80 vététistes d'Oran spécialisés en enduro, une discipline de vélo tout terrain relativement nouvelle en Algérie et dans le monde. Elle mêle des éléments du VTT descente et du cross-country.

L'objectif de cette manifestation sportive est la promotion du VTT en général et l'enduro en particulier, ainsi que la valorisation du potentiel de la wilaya d'Oran en matière de tourisme de montagne et d'écotourisme, a expliqué le même organisateur. Le même groupe compte, par ailleurs, organiser une compétition nationale en enduro, après la finalisation des formalités de la création du futur Club des vétéistes d'Oran. Plusieurs clubs et groupes spécialisés dans cette nouvelle discipline activent dans plusieurs régions du pays comme Alger, Sétif, Tlemcen, a rappelé M.Taïbi ajoutant que «ce sport a un grand avenir en Algérie». Il est à noter que cet évènement est organisé en collaboration avec la DJS et d'autres partenaires.