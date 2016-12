STAGE DE L'EN DES LOCAUX A la recherche des doublures pour les Verts

Avant d'entamer son travail, le sélectionneur national, Georges Leekens, a rencontré les 25 joueurs locaux qu'il a convoqué pour ce stage de l'EN A' avant d'effectuer une première séance d'entraînement. Certains sélectionnés jouent gros lors de ce regroupement. Le stage a débuté par un classique discours du sélectionneur, en présence de ses adjoints, dont le Belge Patrick de Wilde avant que les joueurs n'effectuent des tests physiques et techniques (pour les gardiens) en salle. Un match d'opposition a eu lieu avant-hier à 17h au Centre de Sidi Moussa. À noter l'absence de Yazid Mansouri, même si le rôle de l'ancien capitaine des Verts est surtout de s'occuper des joueurs évoluant à l'étranger. Parmi les objectifs de ce premier stage de Leekens avec les locaux ce serait de prendre des places en vue de la CAN 2017, principalement en défense. Les joueurs de l'USM Alger Mohamed Benyahia (24 ans), défenseur central, Rabie Meftah (31 ans), arrière-droit et Raouf Benguit (20 ans), arrière-droit polyvalent sont ceux qui ont le plus de cartes à jouer pour prendre des places plus ou moins vacantes en sélection A. D'autres comme Mohamed Ziti (26 ans, ES Sétif) et Abderrahmane Hachoud (28 ans, MC Alger) postulent aussi pour le couloir droit mais ont déjà épuisé quelques cartouches puisqu'ils ont été sélectionnés récemment contrairement à Rabie Meftah qui n'a pas fréquenté la sélection A depuis cinq ans. Pour le reste, Mohamed Benkhemassa (23 ans, USM Alger) et Sofiane Bendebka (24 ans, NA Hussein Dey) ont d'infimes chances de trouver une place parmi les milieux de terrain qui iront au Gabon mais pour les autres joueurs c'est la perspective des éliminatoires du CHAN 2018 qui est en vue.