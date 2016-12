STANDARD DE LIÈGE Farès Bahlouli de retour à Monaco

Prêté le 31 août par l'AS Monaco au Standard de Liège, où il n'a pas joué une minute en match officiel, le milieu offensif Farès Bahlouli va revenir en Principauté après la trêve. Transféré de Lyon, où il a été formé, à Monaco à l'été 2015 moyennant 3,5 millions d'euros, Farès Bahlouli (21 ans) a vécu une première saison compliquée à Monaco. Opéré d'une pubalgie, le meneur de jeu n'avait joué que 180 minutes en huit matchs de Ligue 1 (un but). Prêté le dernier jour du mercato d'été au Standard de Liège, Bahlouli n'est jamais entré dans les plans d'Aleksandar Jankovic, qui avait remplacé Yannick Ferrera six jours après son arrivée. Il n'est apparu qu'à une seule reprise dans le groupe pro, sans jouer, lors de la dernière journée de Ligue Europa face à l'Ajax Amsterdam. À moins que Leonardo Jardim, qui sera privé de Nabil Dirar (Maroc) et Adama Traoré (Mali) lors de la CAN, ne décide de le conserver, Farès Bahlouli, sous contrat jusqu'en 2020, ne devrait pas rester sur le Rocher et faire l'objet d'un nouveau prêt.