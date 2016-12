USM ALGER Faouzi Bourenane s'engage jusqu'en 2021

Le milieu offensif franco-algérien Faouzi Bourenane s'est engagé hier avec l'USM Alger jusqu'au mois de juin 2021 (4 ans et demi), devenant la première recrue hivernale du champion d'Algérie en titre. Bourenane (22 ans) a évolué auparavant en France, en Allemagne et en République tchèque. Son dernier club était Pribram (Div. 1 tchèque). Il avait également porté les couleurs du Dinamo Dresde (Div. 3, Allemagne) et Valenciennes B (Div. 4, France). L'USMA a failli faire signer la semaine dernière le défenseur central Mourad Satli, un autre Franco-Algérien, mais les négociations entre les deux parties ont échoué. L'ancien joueur de Charleroi (Div. 1, Belgique) devrait finalement atterrir au NA Hussein Dey.