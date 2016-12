HONORÉE HIER PAR L'APC D'ALGER-CENTRE Boulmerka fière d'être reconnue

la championne algérienne reçoit une nouvelle distinction aprés celle de la femme arabe la plus émérite dans le domaine du sport

Le président de l'APC d'Alger-Centre Abdelhakim Bettache a souligné l'importance de rendre hommage à l'une des «meilleures sportives de l'histoire du sport algérien».

L'ancienne athlète et championne olympique-1992, Hassiba Boulmerka, a exprimé hier sa «fierté et son émotion» d'être distinguée en Algérie, quelques jours après avoir reçu la distinction de la femme arabe la plus émérite dans le domaine du sport, de l'Institut arabe des affaires britanniques à Londres. «C'est bien d'être honorée sur le plan international, mais c'est encore mieux d'être reconnue et distinguée par son pays. Aujourd'hui, le sport ne se limite pas uniquement à la compétition, il est devenu un langage universel», a affirmé Boulmerka en marge d'une cérémonie organisée en son honneur par l'APC d'Alger-Centre. Hassiba Boulmerka avait offert à l'Algérie, lors des Jeux-1992 de Barcelone, sa première médaille d'or olympique sur 1 500 m. Elle compte également deux titres mondiaux remportés en 1991 (Tokyo) et 1995 (Göteborg). «Durant ma carrière, j'ai beaucoup souffert pour honorer mon pays au moment où l'Algérie luttait pour éradiquer le terrorisme. J'avais éprouvé beaucoup de difficultés pour mener à bien ma mission, subissant parfois des pressions de la part de la presse étrangère qui n'avait pas apprécié à l'époque qu'une femme algérienne luttait à sa manière pour hisser haut le drapeau national dans les compétitions internationales. La femme algérienne a prouvé, chacune dans son domaine, qu'elle est courageuse, un génie, et capable de relever n'importe quel défi», a-t-elle ajouté. De son côté, la représentante du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS), Farida Bousaidane, n'a pas tari d'éloges sur Boulmerka, la qualifiant d'«idole de la jeunesse». «C'est une fierté d'honorer notre championne qui a hissé l'emblème national dans les moments les plus difficiles et qui reste encore une idole pour toute la jeunesse algérienne. Il est toujours important de raviver la mémoire de la jeunesse qu'il y avait une femme championne ayant su honorer l'Algérie.

J'ai le plaisir d'assister à cette cérémonie au nom du ministre de la Jeunesse et des Sports qui aurait souhaité y assister personnellement», a-t-elle dit. Enfin, le président de l'APC d'Alger-Centre Abdelhakim Bettache a souligné l'importance de rendre hommage à l'une des «meilleures sportives de l'histoire du sport algérien». «C'est un devoir pour nous d'honorer une vraie championne qui avait porté haut les couleurs nationales. Cette cérémonie est une occasion pour distinguer Hassiba Boulmerka pour l'ensemble de son parcours sportif», a indiqué le premier responsable de la commune d'Alger-Centre. A la fin de la cérémonie, Boulmerka a apposé sa signature sur le registre pour devenir Citoyenne d'honneur de la commune d'Alger-Centre. Née le 10 juillet 1968 à Constantine, Hassiba Boulmerka avait mis un terme à sa carrière en 1998 pour se consacrer à la gestion de ses affaires professionnelles.