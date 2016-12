MO BÉJAÏA o.k. pour l'ouverture du capital

Par Boualem CHOUALI -

Les membres de l'AG ont renouvelé leur confiance au président Farid Hassissen

La dernière assemblée générale des actionnaires a décidé de l'ouverture du capital de la SSPA/MOB du 25 décembre 2016 au 24 janvier 2017.

L'assemblée générale des actionnaires a décidé de renouveler la confiance pour l'actuel président Farid Hassissen pour lui donner plus de temps afin de mettre en place son plan de sauvetage du club.

La confiance une fois renouvelée, Farid Hassissen a aussitôt procédé à l'installation d'un nouveau bureau directeur qui se compose de quatre membres: Mustapha Bouchebah comme représentant de l'administration, Mohand Natouri en qualité de manager général, Lyès Aïssou au poste de responsable de la commission de discipline et Karim Bachiri comme trésorier de la SSPA/MOB.

Le deuxième point discuté lors de cette réunion a trait à la question de l'ouverture du capital.

En effet, lors de cette réunion du conseil d'administration du SSPA-MOB, tout le monde était d'accord pour l'ouverture du capital social de la société par actions du MOB.

Ainsi, toute personne qui voudra acheter des actions pourra le faire chez le notaire à partir du 25 du mois en cours.

Une opération qui s'étalera jusqu'au 24 janvier. Il a été décidé en premier lieu d'ouvrir le capital pour les actionnaires en poste, puis pour les membres de l'assemblée générale et par la suite aux investisseurs et autres industriels de la région qui veulent investir dans le club le plus populaire de la Soummam. Cette opération verra la quote-part du CSA/MOB, représentant le patrimoine matériel et immatériel du club, augmentée à hauteur de 30%. Tandis que pour les potentiels investisseurs, ces derniers auront 59% d'actions à s'offrir, et enfin, l'on notera que les supporters désireux d'acheter des actions en auront pour près de 11%. Pour le prix, la direction a décidé de vendre à 1000 dinars l'action et un seuil minimum de 50 millions de centimes est fixé par ladite assemblée générale.

En outre, concernant le point relatif à la lecture des bilans de l'ex-président, Boubeker Ikhlef en l'occurrence, ce dernier a reporté la présentation de ses bilans pour le 25 du mois en cours, soit samedi prochain dans une assemblée générale extraordinaire.

Par ailleurs, sur le plan sportif, le club le plus populaire de la Soummam a repris le chemin des entraînements samedi dernier pour préparer la rencontre face au CA Batna programmée en premier lieu pour aujourd'hui, mais, elle a été reportée au mardi 27 décembre. Ainsi, les Crabes vont disputer la dernière rencontre du calendrier dans sa phase aller samedi prochain à Alger contre le NAHD pour enfin se préparer à affronter le CAB mardi prochain à huis clos à domicile. Concernant le coach des Vert et Noir, Youcef Bouzidi a émis le souhait de quitter la barre technique, ce dernier semble revenir à de meilleurs sentiments pour continuer sa mission à la tête de la barre technique.