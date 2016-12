Un dernier round avant les bilans

Le leader du championnat de Ligue 1 Mobilis le MC Alger tentera jeudi de décrocher le titre de champion d'hiver en accueillant l'USM Bel-Abbès, à l'occasion de la 15e journée prévue sur trois jours. Le Doyen qui compte un point d'avance sur son poursuivant direct l'USM Alger, aura à coeur de terminer la première partie de la saison sur une bonne note, ce qui ne lui est pas arrivé depuis plusieurs saisons. Mais l'USM Bel-Abbès (6e, 21 pts) ne compte pas se présenter à Alger en victime expiatoire d'autant que l'équipe dirigée par Si Tahar Chérif El-Ouezzani a les moyens de piéger le leader. Outre le MCA, l'USMA (2e, 26 pts) et le MC Oran (3e, 25 pts) aspirent aussi à terminer champion d'hiver dans un duel à distance qui promet en termes de suspense. Le MC Oran, éliminé en 16es de finale de la Coupe d'Algérie, n'aura désormais aucune autre alternative que de jouer son va-tout en championnat et cela passera inéluctablement par une victoire à domicile face au CS Constantine (13e, 14 pts), où rien ne va plus. Les Oranais qui sont en train de réaliser une excellente phase aller devront donc se ressaisir et oublier la désillusion subie en coupe contre l'ASO Chlef. Le CSC, confronté à une crise de résultats, est appelé, lui, à réagir pour éviter de passer l'hiver dans la peau d'un relégable. La belle surprise du championnat, l'Olympique Médéa (4e, 24 pts), sera en appel à Alger pour croiser le fer avec l'USM Harrach (8e, 18 pts) invaincue depuis la 8e journée et ce carton concédé face à la JSS (4-1). L'ES Sétif (5e, 22 pts), sans entraîneur depuis le départ d'Abdelkader Amrani, recevra le DRB Tadjenanet (10e, 16 pts) dans un derby de l'Est qui promet. Si l'Entente aspire à rester au contact du podium, le Difaâ veut distancer davantage les mal-classés.



Programme des Matchs

Aujourd'hui:

MC Alger - USM Bel-Abbès (17h)

JS Saoura - USM Alger (19h)



Demain:

USM Harrach - Olympique Médéa (15h)

MC Oran - CS Constantine (16h)

ES Sétif - DRB Tadjenanet (16h).