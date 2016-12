CLASSEMENT 2016 DES SÉLECTIONS AFRICAINES DE JEUNE AFRIQUE Les Verts à la décevante 14e place

Parmi les déceptions de l'année, l'Algérie (14e) et le Ghana (15e) sortent du lot. L'EN algérienne a, certes, obtenu sa qualification pour la CAN 2017 en sortant d'un groupe très faible, mais elle a vu défiler trois sélectionneurs (Gourcuff, Rajevac, Leekens) et n'a pris qu'un point sur six sur la route de la Russie. Les seconds présentent un parcours similaire. Pour la première fois depuis la création du classement des sélections nationales de Jeune Afrique en 2010, la RD Congo occupe la 1ère place. Troisième en 2015, elle a confirmé sa montée en puissance en atteignant tous ses objectifs. En début d'année, la sélection locale a remporté le CHAN chez son voisin rwandais, avant de décrocher la quatrième place de la coupe de la COSAFA en Namibie. Et avec son mélange de locaux et d'expatriés, la RDC a assuré sur tous les fronts. A la 2e place, on retrouve la Côte d'Ivoire qui revient petit à petit après ses performances en novembre au Maroc (0-0, qualifications au Mondial 2018) et en France (0-0, amical), ou cette victoire contre le Mali (3-1) sur le chemin de la Russie. Première en 2015, la Côte d'Ivoire reste une place forte du football africain. Elle a obtenu sa qualification pour la CAN dans la douleur à l'issue du dernier match face à la Sierra Leone (1-1), mais au Gabon, les Éléphants de Michel Dussuyer seront les premiers favoris à leur propre succession. La Tunisie vient compléter le podium après avoir validé sa présence au Gabon dans un groupe piégeux, où elle a pris six points sur six en qualifications du Mondial russe, en dominant la Guinée (2-1) puis la Libye (1-0). Henri Kasperczak, le sélectionneur des Aigles, ne dispose pas de l'effectif le plus talentueux d'Afrique, mais sans doute d'un des plus compétitifs. Pour le reste des places dans le top 10, on retrouve le Sénégal (4e), l'Egypte (5e), le Maroc (6e), le Nigeria (7e), le Cameroun (8e), le Burkina Faso (9e), et elfin le Mali à la (10e).