FIN DU STAGE DE LA SÉLECTION A' Leekens a coché les noms de certains joueurs

La sélection algérienne des joueurs locaux a clôturé avant-hier soir son premier stage sous la houlette de Georges Leekens, un regroupement mis à profit par l'entraîneur belge pour dénicher quelques joueurs susceptibles de renforcer les rangs de la sélection première en prévision de la CAN 2017 qui aura lieu au Gabon du 14 janvier au 5 février. Vingt-cinq joueurs activant dans le championnat de Ligue 1 ont pris part à ce regroupement de trois jours sur lequel Mohamed Naâmani (CR Belouizad) et Nabil Bousmaha (JS Saoura) ont fait l'impasse à cause de blessures. Ils ont été remplacés par Ayoub Azzi (MC Alger). Leekens, qui découvrait les joueurs locaux pour la première fois, aura également pour mission de qualifier la sélection A' au prochain championnat d'Afrique des joueurs locaux 2018). Il s'est dit «satisfait des qualités montrées par la plupart des joueurs convoqués». Il a néanmoins gardé secrets les noms des éléments qu'il aurait choisis pour faire partie de la liste des 23 qui seront concernés par le rendez-vous gabonais. Leekens, qui a tenu un discours devant ses capés, les a rassurés sur le fait qu'il n'y avait aucune différence pour lui entre eux et leurs compatriotes évoluant à l'étranger et qu'il allait à chaque fois en choisir les meilleurs sans se référer aux championnats dans lesquels ils évoluaient.