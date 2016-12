MALGRÉ SA DÉFAITE, LA JSM BÉJAÏA RESTE SUR LE PODIUM Ifticène entame sa mission

Les Vert et Rouge, qui se devaient de réagir à l'occasion de la réception du Leader de la Ligue 2 Mobilis, en l'occurrence le Paradou AC, n'ont pas été au rendez-vous.

Pourtant, ils ont bien débuté la rencontre en ouvrant le score dès la 2e minute de jeu sur penalty par l'intermédiaire de Ouanès. Une ouverture du score qui donna des ailes aux gars de Yemma Gouraya devant une redoutable équipe du Paradou qui affichait ses attentions bien avant l'entame de la rencontre. En effet, le leader incontestable de la Ligue 2 Mobilis s'est déplacé à Béjaïa dans le but de repartir avec la totalité des points mis en jeu. Ce sont les Béjaouis qui ont fait le jeu durant les 20 premières minutes. Ils ont raté à deux reprises l'occasion de corser le score, mais c'était sans compter sur la vigilance de la défense adverse. Les visiteurs ont tenté de réagir, mais sans arriver à déplacer le danger dans le camp des locaux. Après la pause citron, les gars de José Salvatella entame la deuxième période tambour battant. Plus déterminés et plus présents sur le terrain, ces derniers réussiront à égaliser sur une tête de Bouabta (47'). Une égalisation au même timing que celle des Béjaouis en première période. Ces derniers sortirent de leur camp pour assiéger le camp adverse, mais sans, toutefois, créer véritablement le danger. Plus organisés sur le terrain dans tous les compartiments, les visiteurs ont pu prendre le dessus à la 65' de jeu par l'intermédiaire de Meziani qui a su mettre à son profit une erreur défensive des Béjaouis. Touchés dans leur amour propre, les gars de la Soummam ont tenté à maintes reprises de revenir au score, mais sans y parvenir devant une bonne organisation des visiteurs qui ont su gérer le temps et le score malgré une toute dernière tentative à la 89' où l'arbitre central, M. Arab, a signalé une faute sur dans la surface de réparation. Une faute que les locaux ont jugée mal appréciée par l'arbitre en demandant un penalty à la place. Le coup franc fut exécuté, mais sans toutefois parvenir à ramener quoi que ce soit et le directeur de jeu siffla la fin de la partie en faveur des visiteurs qui sont rentrés avec les trois points mis en jeu. Ainsi, après cette défaite inattendue à domicile, les gars du futur coach de la JSMB, Younès Ifticène, ratent une aubaine inestimable pour consolider sa position sur le podium. Résultat des courses: ils gardent leur troisième position avec 24 points au classement général, derrière le leader le PAC qui totalise 31 points au compteur et l'USM Blida qui garde aussi sa deuxième place avec 28 points en dépit de sa défaite devant le CABBA. C'est dire que cette 14e journée a été bénéfique, à plus d'un titre au PAC qui creuse l'écart avec ses poursuivants à cinq longueurs d'avance. Quant à la JSMB, elle doit vite oublier cette défaite et se concentrer sur son sujet de la dernière journée de la phase aller. Une dernière journée qui la verra se déplacer à Blida pour affronter le dauphin l'USMB dans un autre match à six points.