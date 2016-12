SON MANAGER L'A CONFIRMÉ HIER Belfodil veut confirmer au Standard de Liège

L'agent de l'attaquant algérien, Ishak Belfodil, tient à mettre les choses au point tandis que des intermédiaires tentent de parler en son nom pour un éventuel départ.

Avec neuf buts inscrits et quatre passes décisives cette saison, Belfodil est, au même titre qu'Orlando Sa, la révélation de ce début de saison. Arrivé sur la pointe des pieds avec la seule ambition de goûter à nouveau au football européen, l'ancien attaquant de l'Inter Milan avait fait une croix sur un beau contrat aux Émirats pour porter le maillot du Standard de Liège. Aujourd'hui, ses prestations cinq étoiles attirent les regards de plusieurs clubs européens. Mais là où cela devient malsain, c'est lorsque des agents ou plutôt des intermédiaires, tentent de parler au nom du joueur, ce qui a le don d'énerver l'entourage de l'Algérien. «Ishak est concentré sur ses prestations avec le Standard. Tout ce qui concerne son futur est géré par son père, Benaouda, et moi-même», lance Mohamed Al Faiech, le véritable agent de Belfodil, avec qui, il travaille depuis de longues années en collaboration avec le père du joueur. Ce dernier tenait également à mettre les choses au point quant à un éventuel départ: «Ishak se sent bien au Standard et dans votre compétition. Le jour où un club se présentera, il devra d'abord trouver un accord avec le Standard.» Lors de son interview en septembre à son arrivée à Liège, Belfodil n'avait pas caché son rêve d'évoluer en Angleterre, mais il précisait également: «J'ai déjà bien voyagé dans ma carrière, j'ai envie de me poser un peu.» Des propos corroborés par son agent. «Oui, il rêve de l'Angleterre mais une chose est certaine: il ne partira pas à n'importe quel prix juste parce qu'un club de Premier League s'intéresse à lui. Si c'était le cas, nous aurions déjà un accord avec le Standard car deux clubs sont fortement intéressés pour ce mercato de janvier. On ne ferme la porte à aucun pays, mais il faut d'abord que le projet sportif soit attractif pour Ishak avant de parler du financier. De toute façon, à l'heure actuelle, Ishak est uniquement concentré sur son boulot au Standard qu'il veut aider à regagner le top du football belge.» La preuve en est que l'Algérien se donne à 200% et que rien ne l'intéresse en dehors des séances d'entraînement et des matchs comme celui d'hier soir contre Lokeren.

In dhnet.be.