SÉMINAIRE INTERNATIONAL SUR LE FOOTBALL FÉMININ Large participation attendue aujourd'hui à Akbou

La Fédération algérienne de football organise, en collaboration avec la Ligue nationale de football féminin et le CF Akbou, une journée d'étude internationale sur le football féminin, aujourd'hui à l'hôtel Atlantis à Akbou (Béjaïa), avec la participation de conférenciers de la FAF, de la Tunisie et du Racing Saint- Denis (France), a-t-on appris hier auprès de la LNFF. Le séminaire rehaussé par la présence, notamment, du ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, portera essentiellement surl'organisation des compétitions,l'administration et l'aspect médical du football féminin. La rencontre est ouverte aux responsables des collectivités locales, des présidents des clubs, leurs secrétaires généraux, directeurs techniques sportifs, entraîneurs, médecins, assistants médicaux et joueuses des clubs, selon les organisateurs. «Actuellement, le football féminin algérien tourne autour de plus de 3000 licenciées. On a plus de compétitions et plus de catégories que durant les années précédentes, ce qui a permis au niveau général de s'améliorer nettement et aux clubs de progresser», a ajouté M.Kashi, ajoutant que d'autres actions similaires sont inscrites dans le plan d'action de la Fédération algérienne de football au profit du football féminin qui est sur la «bonne voie», a-t-il assuré.