USM EL HARRACH-OLYMPIQUE MÉDÉA (DEMAIN-15H) Des retrouvailles sous le signe de la revanche

Par Bachir BOUTEBINA -

Demain après-midi, la confrontation qui mettra aux prises au stade du 1er-Novembre d'El Harrach, les banlieusards de l'USMH et les Médéens de l'Olympique du Titteri, intervient une semaine, après le match de coupe remporté au stade du 20-Août 1955 par les Harrachis, au terme de 120 minutes des plus palpitantes (2-1). Des retrouvailles précédées désormais par une sacrée revanche à prendre par l'O Médéa sur son hôte harrachi, dans un stade de l'ex-Lavigerie qui sera comble dans 24h. Les Harrachis qui occupent désormais la 8ème place avec 18 pts, après avoir effectué une remontée spectaculaire au classement, accueillent demain un néo promu très en verve en championnat, à l'image de ce 4ème rang que les Bleus du Titteri ont atteint avec brio, notamment après avoir glané 24 points. Très solide en déplacement, au même titre que les Harrachis du coach Boualem Charef, les protégés de l'entraîneur Slimani ambitionnent de revenir demain d'El Harrach avec au minimum le point du nul. Il n'en demeure pas moins que les Jaune et Noir de la banlieue-Est d'Alger, seront handicapés sérieusement en attaque, par l'absence de leur actuel attaquant patenté Mellal, pour cause de suspension, et celle de Harrag qui s'est vu infliger deux matchs comme sanction, suite à son comportement antisportif, au cours du match de coupe d'Algérie USMH-OM. Mais pour les camarades de l'excellent portier harrachi Zeghba, les Médéens ne prendront aucun point ce vendredi à El Harrach. Il est clair que les coéquipiers de Younès tiennent absolument à récidiver chez eux devant les Médéens, et augmenter leur capital-points actuel. Il reste que du côté des gars du Titteri, les camarades du capitaine Addadi, n'ont guère l'intention de se laisser faire à El Harrach, et viseront une fois de plus les points de la victoire. Il est vrai que les Médéens se sont tellement vite adaptés à la Ligue 1 Mobilis, que les coéquipiers de Boukhanchouch sont capables de rivaliser avec n'importe quel ténor, même lorsqu'ils évoluent en déplacement. Les Harrachis auront donc tout intérêt à se méfier de la réaction de l'O Médéa, qui a pour habitude de jouer tous les coups à fond. Un face-à-face demain après-midi à l'ex-Lavigerie, où l'indécision et le suspense seront certainement une fois de plus au rendez-vous, à l'occasion de sacrées retrouvailles.