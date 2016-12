L'ASO CHLEF A PERDU DES POINTS À DOMICILE Bouzidi intronisé nouveau coach

Par El Bouali DJILALI -

L'équipe de l'ASO Chlef a encore une fois raté une belle occasion de réduire l'écart des points du groupe de tête, après sa défaite surprise à domicile contre le RC Arba, dans une rencontre qui s'est jouée à huis clos. Alors que tout le monde s'attendait à une confirmation après la belle qualification en coupe d'Algérie contre le MCO, les Chélifiens ont gaspillé deux précieux points et perdu au passage des places au classement. L'ASO se trouve à présent à la 7e place, avec 20 points au compteur et à quatre unités de la troisième occupée par la JSMB. Les Rouge et Blanc ont fait une mauvaise affaire lors de cette avant-dernière journée de la phase aller. Un constat négatif pour une équipe qui n'arrive plus à gagner à domicile et qui a perdu 12 points sur son terrain. L'ASO doit maintenant cravacher très dur afin de rester en course pour l'accession. D'autre part, l'entraîneur du MO Béjaïa, Youcef Bouzidi, a quitté avant-hier la barre technique des Crabes et s'est engagé avec l'ASO Chlef, en remplacement de Younès Ifticène parti à la JSM Béjaïa, a-t-on appris auprès du club chelfaoui. L'ancien entraîneur du NA Hussein Dey a supervisé avant-hier la formation de l'ASO Chlef à l'occasion de sa rencontre à domicile face au RC Arba (1-1), dans le cadre de la 14e journée de la Ligue 2 Mobilis. La première séance d'entraînement de Bouzidi à la tête de l'ASO Chlef était prévue pour hier, a indiqué la même source. Le technicien algérois avait remplacé Nacer Sendjak aux commandes techniques du club phare de la «Soummam», sans pour autant arriver à sortir le club de sa situation «très délicate» en championnat de Ligue 1.

Le nouvel entraîneur Youcef Bouzidi aura une tâche très difficile pour redresser la situation de l'ASO.