LIGUE 2 MOBILIS - 14E JOURNÉE Le Paradou AC champion d'hiver

Le PAC a déjà pris une avance sur les autres prétendants à l'accession

Meilleure attaque du championnat avec 22 réalisations depuis l'entame de la saison, le PAC a confirmé son statut de sérieux prétendant à l'accession.

Le Paradou AC a décroché le titre honorifique de champion d'hiver en battant la JSM Béjaïa (2-1), avant-hier pour le compte de la 14e journée de Ligue 2 Mobilis, marquée également par les succès en déplacement de l'US Biskra et du WA Boufarik, respectivement (1-0) chez l'Amel Boussaâda et (2-1) chez l'ASM Oran. Il reste une journée avant la fin de la phase aller, mais disposant d'une confortable avance de cinq points sur son premier poursuivant, l'USM Blida, le PAC est d'ores et déjà assuré de remporter le titre symbolique de la phase aller. Meilleure attaque du championnat, avec 22 réalisations depuis l'entame de la saison, le PAC a confirmé son statut de sérieux prétendant à l'accession en allant s'imposer chez le 3e, alors qu'il était mené au score depuis la 2e minute de jeu, après avoir concédé un penalty converti en but par Ouanès (1-0).

Le club algérois s'est toutefois bien ressaisi au retour des vestiaires, égalisant par Bouabta (47'), avant de doubler la mise par Méziani (65') pour un succès final (2-1), au moment où la JSMB reste scotchée à la 3e place, avec 24 points. A l'instar du PAC, l'US Biskra et le WA Boufarik ont frappé un grand coup lors de cette 14e journée, en remportant de précieux succès en déplacement, respectivement (1-0) chez l'Amel Boussaâda et (2-1) chez l'ASM Oran. Le succès de l'USB a été assuré par Allati (11'), au moment où Farhi (20') et Tiza (74' sp) ont offert la victoire au WAB chez l'ASMO, qui lui n'a réussi à inscrire qu'un seul but, par Masmoudi (44'). Le plus large succès de cette 14e journée est à l'actif de l'AS Khroub, ayant corrigé le GC Mascara (3-0) grâce à Zalami (5') et un doublé de Boulaïnine aux (42' et 70'). Une victoire qui permet à l'ASK de consolider sa place de premier club non relégable, avec désormais huit longueurs d'avance sur son adversaire du jour, le GC Mascara, qui reste dans une position de premier relégable, ex aequo avec le MC El Eulma et le RC Arba.

Le MC El Eulma s'est en effet incliné (1-0) chez la JSM Skikda, au moment où la lanterne rouge RC Arba est allée chercher un précieux point de son déplacement cher l'ASO Chlef (1-1).

Les Chélifiens avaient fait le plus dur, en ouvrant le score par Attafen (40'), mais leur joie a été de courte durée, puisque Bahi a réussi à égaliser pour les visiteurs à la 53e minute. De son côté, le dauphin USM Blida a conservé sa 2e place au classement, malgré sa défaite (1-0) à Bordj Bou Arréridj, au moment où le match CRB Aïn Fakroun - MC Saïda s'est soldé par un nul vierge qui n'arrange aucune des deux équipes.



Zetchi, président du PAC

«J'appelle la FAF à annuler la loi sur les prêts»

Le président du Paradou AC, Kheireddine Zetchi, a appelé les instances du football algérien à revoir leur décision de limiter à trois le nombre de joueurs autorisés à être prêtés par chaque équipe, estimant qu'elle portait préjudice aux clubs formateurs à l'instar du sien. «Il est indispensable d'annuler cette décision car elle n'encourage pas la formation. Au PAC, par exemple, nous disposons d'un grand nombre de joueurs formés au sein de notre académie, mais que nous ne pouvons pas tous utiliser, d'où la nécessité de les prêter à d'autres formations des deux premiers paliers afin de leur permettre de gagner en compétition», a déclaré Zetchi à la Radio nationale. La Fédération algérienne de football avait instauré, l'été dernier, cette nouvelle mesure en matière de prêt.

Par ailleurs, et avant une journée de la fin de la phase aller, le PAC s'est assuré le titre honorifique de champion d'hiver de la Ligue 2 grâce à sa victoire sur le terrain de la JSM Béjaïa (2-1), portant à cinq points l'écart qui le sépare du dauphin, l'USM Blida, battu en déplacement face au CA Bordj Bou Arréridj (1-0). «Certes, nous avons fixé l'accession comme objectif, mais sincèrement, je ne m'attendais pas à ce qu'on termine leader de cette phase aller», a reconnu Zetchi.