LIGUE 1 MOBILIS - 15E JOURNÉE: JS SAOURA-USM ALGER (AUJOURD'HUI-19H) Soustara joue gros à Béchar

Par Bachir BOUTEBINA -

Le coach Paul Put a reconnu toute la difficulté qui attend les Rouge et Noir, aujourd'hui à Béchar contre une formation du Sud- Ouest que le technicien belge a tant bien que mal décortiquée, via le peu d'images vidéo dont il a pu disposer tout au long de cette semaine.

En match avancé de la 15e et dernière journée de la première phase du championnat de la Ligue 1 Mobilis, les Rouge et Noir de la capitale joueront en déplacement aujourd'hui en début de soirée dans la lointaine Béchar, une sacrée rencontre face à la JS Saoura. Les Usmistes qui occupent le deuxième rang avec 26 points, à une longueur seulement de l'actuel leader, en l'occurrence le MC Alger, hôte de son côté à partir de 17h, de l'USM Bel Abbès, pourront-ils conserver ce soir leur dernier titre en date honorifique de champion d'automne 2015? En tout cas, les gars de Soustara que drive le Flamand Paul Put, jouent gros ce jeudi au stade du 20-Août 1955 de Béchar, où les Saouris de la JSS sont actuellement invincibles. Une citadelle presqu'imprenable, et que vont certainement tenter de conquérir les coéquipiers de Benyahia, Meftah, Benguit, Meziane, et autres Benkhemassa, les actuels hommes forts de l'USM Alger. Il n'en demeure pas moins que du côté de l'effectif algérois, plusieurs éléments, et non des moindres, risquent fort de déclarer forfait en toute dernière minute, pour cause de blessures. Tout dépendra donc du diagnostic final que communiquera l'équipe médicale au staff technique usmiste, concernant notamment les Guessan, Beldjillali, et Ziri Hammar. Il est aussi utile de rappeler que lors de son habituel conférence de presse d'avant-match, animée avant-hier matin à Bologhine, le coach Paul Put a reconnu toute la difficulté qui attend les Rouge et Noir, aujourd'hui à Béchar contre une formation du Sud- Ouest que le technicien belge a tant bien que mal décortiqué, via les peu d'images vidéo dont il a pu disposer, tout au long de cette semaine. Une semaine de préparation, perturbée par l'absence de pas moins cinq joueurs en sélections A et militaire, et suite à laquelle Paul Put a reconnu aussi avoir été mis dans l'expectative de composer avec un effectif réduit. Mais pour l'ex-sélectionneur des Etalons du Burkina Faso, le onze usmiste qu'il va devoir aligner dans quelques heures face aux redoutables gars de la Saoura, devra impérativement faire preuve d'un mental à toute épreuve, et surtout digne d'un véritable champion. Dixit Paul Put: «Je sais très bien ce qui nous attend à Béchar, et il va donc falloir à mes joueurs de prouver de quoi ils sont réellement capables, contre cette solide formation qui avait battu l'USMA la saison passée, ici même à Alger, et face à laquelle mon équipe devra aussi prendre sa revanche!». Hamza Koudri qui vient tout juste de convoler en justes noces, ne devra pas être en principe de la partie, et Derfellou, et autres Andria seront donc les joueurs qui tenteront de profiter de la moindre occasion, au sein de l'attaque usmiste. Concernant Rafik Bouderbal, l'actuel milieu de terrain offensif des Rouge et Noir, a estimé de son côté que c'est la première fois qu'il s'apprête à jouer à Béchar, où il s'attend à une rude confrontation, au terme de laquelle tout est possible, même si dans le même temps, le Franco-Algérien a reconnu que le titre de champion de l'aller, n'est plus tributaire de cette rencontre. Côté béchari, la JS Saoura que drive actuellement avec réussite Karim Khouda, occupe le 7ème rang avec 19 pts, et les coéquipiers de Zaïdi comptent bien renouer avec la victoire aux dépens des gars de Soustara, notamment après avoir trébuché à Zabana devant le MC Oran (3-1). Avant d'accueillir aujourd'hui les Rouge et Noir, les Canaris du Sud- Ouest, tenteront de mettre à profit leur dernière qualification historique aux 8èmes de finale, pour terrasser chez eux le ténor algérois. Bourdim et Sayeh, les deux ex-attaquants usmistes, ainsi que Djallit et le portier Djemili, les deux anciens sociétaires du MCA, jouent à domicile un match des plus indécis, et qui devra faire le plein ce soir dans le chaudron du 20-Août 1955 de Béchar, où Soustara et les Rouge et Noir sont capables du meilleur, mais aussi du pire. Un face-à-face entre nos deux prochains représentants en Ligue des champions, et qui constituera aussi un véritable duel à distance entre les deux éternels frères ennemis de la capitale.