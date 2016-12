LIGUE 1 MOBILIS - 15E JOURNÉE: MC ALGER-USM BEL ABBÈS (AUJOURD'HUI-17H) Le Doyen vise le titre honorifique

Par Saïd BOUCETTA -

Mokdad et ses partenaires ne veulent surtout pas céder le fauteuil de leader

Les trois points sont une condition suffisante pour se surpasser et les empocher, mais pour le coach Mouassa, il faut assurer les «ingrédients» pour arriver à ce but.

Le titre honorifique de champion de la phase aller de la Ligue 1 Mobilis constitue l'objectif principal du leader actuel, le Mouloudia d'Alger qui accueillera cet après-midi à Bologhine, l'USM Bel Abbès (6e avec 21 points), soit à 4 points seulement du podium. Il y a bien longtemps que le MCA n'a pas été champion d'hiver et l'équipe drivée par le coach Kamel Mouassa est bien déterminée à réaliser cet objectif surtout après tous les problèmes vécus depuis le début de la saison. Si du côté des joueurs, les trois points sont une condition suffisante pour se surpasser et les empocher, mais pour le coach Mouassa, il faut assurer les «ingrédients» pour arriver à ce but. «Pour cette grande affiche, nos attaquants doivent se montrer efficaces devant les buts», a estimé Mouassa. Concernant le Onze rentrant pour ce match déterminant pour la fin de la phase aller alors qu'un seul pont sépare le MCA de son dauphin, le voisin, l'USM Alger, le coach des Vert et Rouge annonce que «ce seront les joueurs les plus en forme qui joueront ce jeudi contre l'USMBA».

Pour réconforter les nombreux fans des Vert et Rouge, coach Kamel Mouassa estime que «nous avons tous les moyens pour réussir notre mission» et d'ajouter surtout qu'«il est évident que je veut terminer la saison 2016 avec le titre de champion de la phase aller».

De son côté, le président Omar Ghrib qui a indirectement évoqué son probable départ de la direction du club, demande aux joueurs: «Vous êtes au courant de ce qui se passe entre moi et Sonatrach, je suis très affecté alors soyez des guerriers sur le terrain et gagner ce match pour moi...». Sans commentaires.

Du côté de l'effectif, il est évident que Boussouf toujours convalescent sera absent de ce match alors que le défenseur Demou qui avait raté le match de coupe d'Algérie pour blessure, sera bel et bien présent mais il jouera avec un protège-main. Du côté de l'USM Bel Abbès, le coach Cherif El Ouazani Si Tahar devrait se passer des services de son défenseur Benabderrahmane qui souffre des adducteurs alors que Lamali et le latéral Zenasni en soins, devraient faire partie des 18 joueurs contre le MCA. Et là, il est intéressant de noter que face à Cherif El Ouazzani si Tahar, son fils Hichem jouera contre lui si le coach Mouassa le ferait jouer. Et rien que pour l'anecdote, espérant que Kamel saura être astucieux...

En tout cas, pour le coach de l'USMBA «on ira à Alger pour un résultat probant».

En d'autres termes, soit pour une victoire soit au minimum un nul. Or, en face, une équipe du MCA déterminée à terminer championne de la phase aller ne l'entendra certainement pas de cette oreille pour reprendre un jargon bien familier en football...