La Ligue 1 reprendra le vendredi 13 janvier

Le championnat de Ligue 1 Mobilis reprendra le vendredi 13 janvier après 18 jours de trêve, a annoncé la Ligue de football professionnel sur son site officiel. La 16e journée se jouera le vendredi 13 et samedi 14 janvier, a précisé l'instance fédérale. La 15e et dernière journée de la phase aller se jouera ce week-end et à l'issue de laquelle le champion honorifique d'hiver sera connu. Le MC Alger est leader avec 27 points, suivi de l'USM Alger (26 pts) et du MC Oran (25 pts). Pour la Ligue 2, dont la 15e journée est prévue samedi, la reprise est programmée également pour le vendredi 13 janvier.