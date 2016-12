CHAMPIONNATS ARABES 2016 DE VOILE Aït-Ali Ouslimane en tête du classement filles

La véliplanchiste Nina Aït-Ali Ouslimane occupe provisoirement la tête du classement Laser 4.7, au terme des compétions de la 2e journée avant-hier des championnats arabes 2016 de voile qui se déroulent à Abou Dhabi (Emirats arabes unis). L'athlète Karassane Malia est seconde dans la même série alors que Mohamed Kebaïli occupe provisoirement la 6ème place. Les véliplanchistes garçons se positionnent, quant à eux, au milieu du classement. Dans la série Laser (standard) Salim Seddoud est 5e, Wassim Ziani 6ème et Abdelkhalek Boussouar et Billel Nedjari ex æquo 7e. Dans la série Optimist, Oussama Bendjaoui est classé 5e, Hicham Mokhtari 8e et Walid Bouhaddi 11ème. Chez les filles et dans la même série (Optimist), Amani Boussouar occupe la 3e place suivie de Nihed Karassane. La sélection algérienne avait remporté mercredi la médaille d'argent de l'épreuve Optimist par «équipes». La compétition devait se poursuivre hier par les courses Optimist «individuel» et Laser dans les trois spécialités (standard, radial et 4.7). 12 véliplanchistes représentent l'Algérie aux Championnats arabes 2016 de voile à savoir Wassim Ziani, Billel Nedjari, Abdelkhalek Boussouar, Salim Seddoud (Standar), Mohamed Kebaïli, Karassane Malia, Aït-Ali Ouslimane Nina (4.7) et Hicham Mokhtari, Oussama Bendjaoui, Walid Bouhaddi, Amani Boussouar et Karassane Nihed (Optimist).