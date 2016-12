CLASSEMENT FIFA L'Algérie termine l'année 2016 à la 38e place

L'Algérie a terminé l'année 2016 à la 38e position mondiale dans le classement de la Fédération internationale de football de décembre publié avant-hier sur le site officiel de l'instance mondiale. Au niveau continental, la sélection nationale reste scotchée à la 5e place, devancée par le Sénégal (33e), la Côte d'Ivoire (34e), la Tunisie (34e) et l'Egypte (36e). Le Sénégal et la Tunisie sont, en compagnie du Zimbabwe (102e), les trois adversaires des Verts lors du premier tour (Gr.B) de la CAN 2017. Longtemps première équipe africaine et arabe, l'Algérie avait cédé sa place de leader lors classement de novembre dernier, pour occuper le 5e rang continental et le 3e au niveau arabe. La défaite des Verts au Nigeria (3-1), le

12 novembre dernier, dans le cadre de la deuxième journée (Gr.B) des éliminatoires du Mondial-2018, est pour beaucoup dans leur dégringolade dans le classement de la FIFA. La prochaine édition du classement mondial FIFA sera publiée le 12 janvier 2017.